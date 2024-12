Leden na Netflixu: Noční agent či Zlatokop

Začátek roku 2025 na Netflixu je nabitý strhujícími příběhy, napínavou akcí i porcí zábavy pro celou rodinu. Vraťte se do světa špionáže s druhou řadou očekávaného seriálu Noční agent, užijte si akční komedii Návrat do akce s Jamiem Foxxem a Cameron Diaz, a odhalte tajemství věčného mládí v dokumentu Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever.

Fanoušci wrestlingu se můžou těšit na živé přenosy WWE, nejmenší diváky čekají dobrodružství s Wallacem a Gromitem a milovníci anime se ponoří do světa Sakamoto Days. A to není zdaleka vše! Netflix v lednu nabídne i další seriálové a filmové premiéry, a také oblíbené licencované tituly jako Jíst, meditovat, milovat nebo Deník Bridget Jonesové.

Seriálové novinky

Leden na Netflixu slibuje napínavou podívanou plnou dramatu, romantiky i sportovního zápalu. Odhalte tajemství zmizelého snoubence v seriálu Chybíš mi, adaptaci románu Harlana Cobena, nebo se ponořte do světa luxusních nemovitostí s reality show Manhattan na prodej. Vyšetřování dávno zapomenutých zločinů slibují seriály Průlom a Ztracena v bílém šumu, zatímco Psí vrch a Kdysi dávno v Americe nabídnou strhující příběhy o minulosti, která se vrací. Pro fanoušky napětí se vrací s druhou řadou i očekávaný Noční agent. Nechybí ani akční podívaná Veřejný nepořádek a druhá řada špionážního thrilleru Rekrut. Naopak romantiku si užijete v tureckém seriálu Anonymní milenci a v druhé řadě teen romantické komedie XO, Kitty. A pro sportovní nadšence je připravena druhá řada dokumentu Six Nations Rugby: Tělo na tělo.

Filmové novinky

Leden na Netflixu přináší i pestrou nabídku filmů. Čeká vás romantická komedie Zlatokop o dvou bratrech, kteří se snaží obelstít bohatou architektku, ale jejich plány jim zkříží láska. Pobaví vás i svérázná dokumentaristka Philomena Cunk ve filmu Cunk on Life, která se s humorem sobě vlastním snaží rozluštit smysl života. Pro fanoušky akčních thrillerů je tu Ad Vitam o bývalém agentovi pronásledovaném minulostí a očekávaný Návrat do akce s Jamiem Foxxem a Cameron Diaz v rolích bývalých agentů CIA, kteří se musí vrátit do světa špionáže.

Netflix Comedy Specials

Prosinec na Netflixu bude také plný smíchu! Fortune Feimster se ve svém stand-up speciálu Fortune Feimster: Crushing It podělí o vtipné historky ze svého života, včetně svérázných líbánek s manželkou. Nate Bargatze se vrací se svým třetím Netflix speciálem Váš kámoš, Nate Bargatze, ve kterém rozebírá témata jako objednávání pizzy, touha po druhém psovi a spoléhání se na zodpovědnou manželku.

Netflix Anime

Fanoušci anime se můžou těšit na Sakamoto Days, příběh o bývalém zabijákovi, který se musí vrátit do akce, aby ochránil svou rodinu.

