Roční koncesionářský poplatek se v Itálii vrátil na 90 eur

04.01.2025 16:28

V Itálii se mění výše koncesionářského poplatku. Částka se letos vrací na 90 eur ročně (cca 2270 Kč) z původních 70 eur, kterou platili domácnosti v loňském roce.

Koncesionářský poplatek byl v loňském roce dočasně snížen na 70 eur ročně, aby pomohl domácnostem se vypořádat s vysokými výdaji za energie či potraviny.

Boj o výši koncesionářský poplatek probíhá v Itálii s trochu jinými zájmy, než u nás. Tamní politici chtějí vyšší poplatek z důvodu, aby nebyl ze strany Rai tlak na navýšení limitů na reklamu jako kompenzace za menší výnosy z poplatků. Více reklamy na Rai by pak poškodilo konkurenční privátní mediální skupinu Mediaset, která by patrně přišla o určitý objem reklamy, kterou by zadavatelé přesměrovali právě na Rai. Dalším důvodem pro vyšší poplatky a otevřeně zmiňovaným, je zachování silné pozice Rai, aby mohla konkurovat právě Mediasetu.

Koncesionářské poplatky platí domácnosti prostřednictvím účtů za elektřinu. Osvobozeni od poplatků jsou senioři nad 75 let s ročními příjmy pod 8 tisíc eur (cca 201.200 Kč). Politici a členové politických stran v Itálii podle zákona platí roční koncese Rai ve výši 203,73 eur (cca 5125 Kč).

zdroj: businessonline.it