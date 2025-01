Revoluce, které změnily svět uvede Viasat History

14.01.2025 15:16

DNES!

Připravte se na dramatické, silné a doposud nevyprávěné příběhy revolucionářů, kteří se odvážili postavit se tehdejším systémům v očekávaném šestidílném televizním dokumentu Revoluce, které změnily svět, bude mít premiéru 17. ledna ve 21:00 na Viasat History.

Od pádu starověkých říší až po moderní povstání se seriál ponoří hluboko do nelítostných bojů těch, kteří bojovali za svobodu, spravedlnost a lepší budoucnost.

Ačkoli historie dlouho oslavovala své velké vůdce a první vládce, být elitou nepřinášelo jen slávu a blahobyt. I ten nejzuřivější generál a nejvytrvalejší monarcha by se potýkal s opozicí a převraty. Někteří z nich poznali, že moc zdaleka není absolutní a věrnost vždy podmíněná. Dokument Revoluce, které změnily svět přináší kruté bitvy a neobyčejné příběhy těch, kteří se postavili utlačovatelským režimům a zažehli revoluce, jež se odrážely v dějinách.

▲ Revoluce, které změnily svět (foto: Viasat World)

Co zatřáslo dějinami? Tak mimo jiné i tohle byly milníky našich dějin:

Příběh Spartaka a jeho odvážného útěku z otroctví. Tato malá skupina gladiátorů, vedená hrdinným bývalým římským vojákem, se stává srdcem povstání, které ohrožuje římskou říši. I když jim však svoboda unikla mezi prsty, jejich odhodlání zůstalo nezlomné.

Povstání královny Boudicca, keltské válečnice, která patřila ke kmenu Icénů, bylo významné povstání proti mocenské římské říši na Britském kontinentu. Po smrti krále Icénů Prasotaguse se Boudica stala regentkou. Ačkoli kmeny v Británii byly znepřátelené, podařilo se ji sjednotit mnohé z nich a vést proti Římanům odpor.

Po mnohých vítězstvích přišla bitka, která se však už hrála podle římských pravidel. Prohra boje u Watling Street sice vedla k její smrti, ale zajistila její odkaz, a i po porážce síla její vzpoury žila dál.

Vzpoura Wata Tylera proběhla zase v roce 1381 uprostřed zkázy způsobené černou smrtí v Anglii. V té době povstal radikální vůdce Wat Tyler, aby se postavil do čela utlačovaného zbídačeného lidu proti anglické monarchii. Pod jeho praporem se shromáždila dělnická třída, jejíž pochod do Londýna zpochybnil autoritu krále Richarda II. a vyvolá revoluční hnutí za změnu.

▲ Revoluce, které změnily svět (foto: Viasat World)

Francouzská revoluce vznikla na vrcholu francouzského absolutistického politického systému Ancien Régime. Nespokojenost nižších vrstev se protavila do ohnivé revoluce, která zachvátila celou Francii. To, co začínalo jako boj za rovnoprávnost, se brzy zvrtlo v chaos, v němž docházelo k nepokojům, zradě a krveprolití, což vyvrcholilo pádem monarchie. Válka, drancování, a dokonce i stínání hlav během revoluce vytvořilo nový světový systém.

Americká revoluce byla důsledkem napětí mezi americkými kolonisty a britským impériem. Tvrdé daně a obchodní omezení vyvolaly otevřenou vzpouru. Tento boj za nezávislost, který začíná jediným výstřelem u Lexingtonu, změnil běh dějin a připravil půdu pro zrod nového národa.

Děkabristické povstání v roce 1825 v Rusku nastala po smrti císaře Alexandra I.. Skupina ruských vojenských důstojníků zosnovala revoluci proti dynastii Romanovců. Zrada, zmatek a rozvrat zmaří jejich misi, ale jejich příběh inspiruje novou generaci ruských revolucionářů, a nakonec podnítí oheň změn, který přídě po dalších desetiletích.

Dokument Revoluce, které změnily svět propojuje odborníky, vyprávění a rekonstrukce, aby odhalil složitou pravdu o starověkých revolucích a povstáních. Od epických, akčních a krvavých bojišť až po důvěrné výměny názorů mezi klíčovými postavami dějin, které měly dostatečnou sílu na to, aby zvrátily vývoj událostí. Tento zbrusu nový šestidílný dokument má na Viasat History premiéru 17. ledna ve 21:00.

Trailer:

zdroj: Viasat