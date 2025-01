TV Prima natáčí krimi sérii Noční operatér

10.01.2025 11:33

DNES!

Televize Prima natáčí novou čtyřdílnou kriminální minisérii Noční operatér s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli. Děj je inspirován skutečnými událostmi, známými mediálními kauzami a propojuje policejní vyšetřování s lékařským prostředím.

Příběh vypráví o renomovaném kardiochirurgovi MUDr. Hartovi, jehož život se zhroutí poté, co je policií považován za hledaného sériového vraha, kterému říkají Noční operatér. V závodě s časem a pod tlakem senzacechtivých médií je jeho jedinou šancí, jak dokázat svou nevinu, návrat na operační sál.

„ Hraju doktora, který se dostane do problémů. Policie objeví mrtvé lidi a všechny stopy vedou k němu. Obviní ho ze sériových vražd, ale ještě před tím má autonehodu, při které ztratí paměť. Nastává pro něj pekelná situace, kdy ani sám moc neví, co se stalo ,“ naznačuje děj seriálu Lukáš Vaculík, který se smíchem dodává, že ta ztráta paměti se občas objeví i na place. „ Někdy se stalo, že jsem zapomněl text - a všichni na place se mi smáli, že jsem se do doktora Harta vžil až moc .“

▲ Krimi série Noční operatér (foto: FTV Prima)

Seriál pro FTV Prima vyrábí produkční společnost Twinpower. „ Inspirací pro seriál byl skutečný kriminální případ pokusu o vraždu, který se odehrál před Vánocemi 2022 v Praze. Při záchraně napadené ženy lékaři ručně stlačovali její srdce půl druhé hodiny, čímž se postarali o světový rekord. A to by určitě nemělo zůstat bez povšimnutí,“ uvedla producentka seriálu Kateřina Bártů, která je zároveň se svou sestrou Jitkou autorkou scénáře. „Diváci mohou v ději najít inspiraci dalšími mediálními kauzami z prostředí nemocnic, u kterých nás jako téma zaujalo, jak moc rétorika a styl podávání informací ovlivňují názor většiny veřejnosti na vinu či nevinu aktérů ,“ dodává Jitka Bártů.

„ Jsem ráda, že Kateřina a Jitka Bártů přišly s tímto zajímavým projektem na televizi Prima. Jsou sázkou na jistotu, mají za sebou úspěšné projekty, jako jsou TEMNÝ KRAJ, V.I.P. vraždy, Půlnoční zpověď, a především to jsou průkopnice prvního nekonečného seriálu v České republice. Jejich Rodinná pouta, která slaví dvacet let od premiéry, byla fenomén. Jako vždy si do svých seriálů zajišťují skvělé obsazení, a ani Noční operatér není výjimkou ,“ doplňuje výrobní ředitelka televize Prima Lucia Kršáková.

V hereckých rolích se představí Lukáš Vaculík, Elizaveta Maximová, Ondřej Rychlý, Lenka Vlasáková, Jiří Havelka, Lenka Krobotová, Petr Uhlík, Jan Révai, Dana Morávková, Denis Šafařík, Olga Želenská, Jiří Roskot, Viktor Limr, Robert Nebřenský, Ondřej Malý, Alžběta Stanková a další. Režie krimiseriálu se ujala Jitka Bártů a za kamerou stojí Pavel Berkovič.

O tom, kdy minisérie Noční operatér vstoupí na obrazovky, bude televize Prima včas informovat.

zdroj: FTV Prima