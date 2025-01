Show Vezmeš si ma? míří na TV JOJ

30.01.2025 17:41

Na obrazovky televize JOJ přichází nová romantická show, kterou televize natáčela v utajení po dobu jednoho roku a poprvé se divákům představí již v sobotu 15.2.2025 ve 20:40 hodin. Show dostala název Vezmeš si ma?

O den dříve 14. února bude první epizoda show dostupná pro uživatele balíčku Premium streamovací platformy JOJ play.

▲ Show Vezmeš si ma? uvede TV JOJ (foto: TV JOJ)

Každý týden chce provozovatel na TV JOJ a JOJ play divákům přinést jednu epizodu s jedinečným příběhem dvojice, za kterou vezme osud do svých rukou právě budoucí nevěsta, které svého přítele požádá o ruku.

Tvůrci celosvětového hitu Vezmeš si ma? (Marry Me Now) pomohou tímto odvážným ženám plnit jejich sen - zorganizovat svatbu a požádat o ruku muže. A to všechno za tři dny a bez vědomí partnera. V den D se nevěsta objeví před svým netušícím partnerem a před kamerami mu položí otázku: "Vezmeš si mne nyní?".

Moderátorkou show bude Jasmina Alagič.

zdroj: JOJ