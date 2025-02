Osudová láska a vášeň na Valentýna - exkluzivně na stanici FilmBox Premium

11.02.2025 12:21

DNES!

FilmBox Premium oslaví Valentýn speciální filmovou nadílkou, ve které nechybí romantika, vášeň ani nečekané zvraty. Hlavním lákadlem je exkluzivní česká premiéra dramatu Obě strany ostří, ve kterém excelují Juliette Binoche a Vincent Lindon. Společně s ním se diváci mohou těšit i na dvě oblíbené romantické komedie plné emocí.

Valentýnský program odstartuje 14. 2. v 16:40 dojemný příběh Určitě, možná, v němž Ryan Reynolds jako třicátník Will vzpomíná na tři zásadní ženy svého života a zjišťuje, že nikdy není pozdě dát lásce druhou šanci. Hned poté, v 18:30, přichází na řadu Válka nevěst, bláznivá komedie o dvou nejlepších kamarádkách, jejichž svatby omylem připadnou na stejný den, a začne tak nelítostný boj o dokonalý obřad.

▲ Válka nevěst (foto: Claire Folger, Twentieth Century Fox and Regency Enterprises.)

Večer vyvrcholí českou premiérou francouzského dramatu Obě strany ostří, který bude vysílán ve 20:00. Příběh sleduje Sáru (Juliette Binoche) a Jeana (Vincent Lindon), kteří tvoří ideální pár a deset let prožili ve vztahu plném lásky, stability a vzájemného porozumění. Jean je pro Sáru oporou, na kterou se může vždy spolehnout. Jejich soužití je pevné a harmonické - nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco změnit. Až do chvíle, kdy se na scéně objeví François (Grégoire Colin). Sářin bývalý partner a zároveň Jeanův nejlepší přítel se znenadání vrací do jejího života a vyvolává v ní emoce, o nichž si myslela, že jsou dávno zapomenuty. Náhodné setkání na ulici otevírá dveře do minulosti a přináší otázky, které dosud zůstávaly nevyřčené.

Snímek je již třetím společným projektem režisérky Claire Denis a renomované spisovatelky Christine Angot, která se podílela na scénáři. Společně vytvořily hluboce emotivní příběh, jenž diváky vtáhne do složitého světa lidských vztahů, nejistoty a nečekaných zvratů. Film měl premiéru na 72. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně, kde Claire Denis získala Stříbrného medvěda za nejlepší režii.

▲ Určitě, možná (foto: Andy Schwartz, Universal Studios)

FilmBox Premium tak přináší dokonalý valentýnský večer plný lásky, emocí i osudových rozhodnutí. Ať už diváci zvolí romantickou komedii, nebo strhující drama, čeká je nezapomenutelný zážitek.

Juliette Binoche (nar. 1964) patří mezi nejvýznamnější francouzské filmové a divadelní herečky. Svou kariéru zahájila spoluprací s režiséry jako Jean-Luc Godard, Jacques Doillon a André Téchiné. Mezinárodní uznání získala díky filmům Nesnesitelná lehkost bytí (1987) Philipa Kaufmana, kde hrála po boku Daniela Day-Lewise, a Posedlost (1992) Louise Malleho s Jeremym Ironsem. V roce 1997 získala Oscara za vedlejší roli Hany v dramatu Anglický pacient režiséra Anthonyho Minghelly. Další oscarovou nominaci si vysloužila v roce 2000 za hlavní roli Vianne Rocherové ve filmu Čokoláda Lasse Hallströma. V roce 2010 získala cenu pro nejlepší herečku na festivalu v Cannes za výkon ve filmu Věrná kopie režiséra Abbase Kiarostamiho. Juliette Binoche bude předsedkyní poroty 78. ročníku Festivalu v Cannes, který vyvrcholí slavnostním udílením Zlaté palmy v sobotu 24. května.

zdroj: SPI / FilmBox