Sanremo 2025 s hosty Duran Duran či Ofenbach

10.02.2025 18:45

DNES!

Již v úterý 11. února 2025 bude v divadle Ariston v San Remo zahájen písničkový festival Sanremo 2025. Letošní v pořadí již 75. ročník slibuje spoustu skvělé hudby a hostů zvučných jmen.

Sanreno 2025 se koná od 11. února do 15. února 2025. Přenosy bude zajišťovat Rai 1 a Rai 4K a rovněž také streamovací platforma Raiplay.it, kde bude show dostupná bez geoblokace - tedy bude možné sledovat vysílání z internetu po celém světě. Stanice Rai Radio 2 Visual přinese přímé přenosy z backstage a s hosty ze studia. Diváci v USA, Kanadě, Africe, Austrálii a Asii budou moci vysílání sledovat na stanici Rai Italia dle místních časových zón. Oficiálním rádiem pro posluchače ve Velké Británii je Radio London One. Pěti večery bude tentokrát provázet moderátor a umělecký ředitel festivalu Carlo Conti.

Mimo divadla Ariston, kde se budou odehrávat hlavní večery, bude speciální pódium i na náměstí piazza Colombo. Kromě toho zde vystoupí například Raf, Big Mama, Ermal Meta, Benji & Fede nebo Tedua.

Seznam soutěžících:

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Gaia - Chiamo io chiami tu

Coma_Cose - Cuoricini

Francesco Gabbani - Viva la vita

Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Noemi - Se ti innamori muori

Rkomi - Il ritmo delle cose

Moda - Non ti dimentico

Rose Villain - Fuorilegge

Brunori SAS - L'albero delle noci

Irama - Lentamente

Clara - Febbre

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Sarah Toscano - Amarcord

Fedez - Battito

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

Joan Thiele - Eco

The Kolors - Tu con chi fai l'amore

Bresh - La tana del granchio

Marcella Bella - Pelle diamante

Tony Effe - Damme 'na mano

Elodie - Dimenticarsi alle sette

Olly - Balorda nostalgia

Francesca Michielin - Fango in paradiso

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento - La mia parola

Serena Brancale - Anema e core

Rocco Hunt - Mille volte ancora

Giorgia - La cura per me

Do soutěže se poprvé v historii dostal i zpěvák z Argentiny, Shablo, známý i v německy mluvících zemích.

Zpěvačka Giorgia se vrací do Sanrema jako jedna z největších hvězd když v roce 1995 zvítězila s písní Come saprei. Její kariéra pak v podstatě přes noc okamžitě odstartovala s obrovským úspěchem a duetovala i po boku takových velikánů jako Luciano Pavarotti, Elton John nebo Andrea Bocelli.

Fedez, další známý italský rapper, se vrací do Sanrema se zbrusu novou písní. Před dvěma lety ovládl evropská rádia a diskotéky s hitem Disco Paradise.

Dalším velkým favoritem je pop dance rocková skupina The Kolors, která to po obrovském hitu Italo Disco který válcoval Evropu, nyní opět zkusí znovu v Sanremu po sedmi letech.

Vítěz Sanrema pak automaticky poputuje do velkého finále hudební soutěže Eurovize (Eurovision Song Contest).

Hosté:

• Noa & Mira Awad - izraelsko-palestinské duo (úterý)

• Damiano David - hudebník a frontman světoznámé skupiny Maneskin. David představí ve světové premiéře svůj první singl v roli sólisty (středa)

• Duran Duran - legendární anglická pop rocková skupina se vrací do Sanrema po přesně 40 letech kdy poprvé zazněl hit Wild Boys (čtvrtek)

• Il Volo - světoznámé italské trio (pátek)

• Goran Bregovic - světoznámý jugoslávský hudební skladatel především filmové hudby (pátek)

• Ofenbach - populární francouzské DJské duo (pátek)

zdroj: franck + vl.info