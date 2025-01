28,2E: Odstartoval videoklipový kanál s oldies

13.01.2025 14:48

DNES!

Další změna v rodině hudebních a zábavních kanálů pod značkou That's TV. Hudební televize That's Fabulous se představila s novým hudebním obsahem zaměřeným na retro obsah - That's Oldies.

Jde o další přeformátování stanice. Původně se program jmenoval That's Rock a jeho cílem bylo oslovit fanoušky rockové hudby. V září loňského roku došlo k rebrandování programu na zmíněný název That's Fabulous. Změnil se i obsah - program přinášel pohodovou populární hudbu.

▲ That's Oldies - záběr z příjmu stanice

Zatím poslední změna ve vysílání této stanice je opět výrazná - místo pop music novějšího data vysílá stanice starší klipy. Stanice vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení (544x576) a je volná ( FTA).

Vysílání That's Oldies je šířeno z multiplexu na satelitu Astra 2F v britském paprsku. To znamená, že příjem je primárně určen pro diváky na britských ostrovech, kde je signál stanice nejsilnější. Směrem do Evropy signál postupně slábne a je příjem komplikovaný. Pro příjem je nutná parabola o větším rozměru. Příjmové podmínky se liší podle lokality příjmu.

▲ That's Oldies - záběr z příjmu stanice

Skupinu kanálů That's TV aktuálně tvoří programy That's TV, That's TV 2, That's TV 3, That's TV Melody, That's TV Dance a zmíněný program That's TV Oldies.

technické parametry - That's Oldies (dříve That's Fabulous, předtím That's Rock):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA