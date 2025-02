Dan Bárta v doku sérii zjišťuje, jak se daří české krajině

13.02.2025 12:47

DNES!

Přírodovědec, entomolog a hudebník Dan Bárta se v nové řadě cyklu Češi zachraňují vydává zmapovat problémy české přírody, k jejichž řešení pomáhají přírodovědci z celé republiky.

Šestidílná dokumentární série Krajina Dana Bárty začíná ve středu 19. února ve 20:50 na ČT2.

„ Krajina Dana Bárty poutavou formou odkrývá aktuální problémy v soužití člověka a přírody. Poukazuje na to, co vše se mění, co mizí a jak pozměnit naše chování, aby se naše příroda a okolí měly alespoň trochu lépe. Průvodce Dan Bárta upozorňuje na souvislosti, které se mohou zdát zřejmé, ale někdy nám právě proto, že je máme na očích, unikají a je dobré o nich hovořit. Pořad je určený všem, kdo mají aspoň trochu rádi přírodu a zvířata a není jim lhostejná aktuální proměna krajiny ,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.

▲ Krajina Dana Bárty, © Česká televize průvodce a druhý kameraman Dan Bárta čeká na vlky v Srní NP Šumava příběh vlčí smečky (foto: Štěpán Rosenkranz, Česká televize)

Dokumentární série Krajina Dana Bárty volně navazuje na první řadu cyklu Češi zachraňují, v němž stejní tvůrci mapovali české projekty na záchranu kriticky ohrožených druhů především ve světě. V nové sérii zůstávají dokumentaristé s kamerou v Česku - tentokrát odkrývají palčivé problémy naší krajiny, vysvětlují souvislosti a ve spolupráci s předními českými přírodovědci nabízejí konkrétní řešení, která se už někde v Česku osvědčila.

„ S režisérem Zdeňkem Suchým a ředitelem liberecké zoo Davidem Nejedlem nám přišlo dobré se podívat také domů, do Čech, do Evropy. Zkusit některé nejpalčivější bolesti naší krajiny trochu rozkrýt a ve spolupráci s oborovými odborníky je uvést na pravou míru ,“ říká Dan Bárta, který je absolventem aplikované ekologie na Ostravské univerzitě a v pořadu působí jako přírodovědec a průvodce. „ Myslím, že u nás nechybí vůle ani touha něco dělat, ale spíš nějaké základní pochopení vztahů mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím. Doba, kdy je kdejaký obyčejný přírodovědec, ekolog, nebo ochránce přírody označován za zeleného teroristu nebo iracionální figurku, co nenávidí lidi a brání pokroku, tomu sice příliš nepřeje, ale k debatě o smysluplných a efektivních změnách potřebujete mít jasno v tom, jak to doopravdy chodí, co a jak je spočítáno a kde najdete ta největší tření ,“ dodává.

Tvůrci série se v šesti dílech zabývají aktuálními tématy: invazivními druhy rostlin i zvířat v české krajině, návratem divokých zvířat jako je vlk či rys do české přírody, efektivními a přitom šetrnými způsoby hospodaření v krajině, drastickým úbytkem hmyzu i ptáků v posledních dekádách, i tím, jakou roli hrají v současnosti zoologické zahrady. „ Jsou to témata, která je třeba omílat pořád dokola. Podívali jsme se na ně po svém. Nejsme aktivisté ani básníci. Kdyby nastal ještě závažnější problém, než je známý úbytek hmyzu a ptáků nebo přibývání invazivních druhů rostlin a živočichů, tak už zbude točit jen nekrology ,“ říká režisér série Zdeněk Suchý.

Tvůrci při natáčení procestovali doslova celou republiku a s kamerou navštívili řadu míst, kde se daří navracet přírodu k jejímu přirozenějšímu fungování. Většina natočeného materiálu vznikala v exteriérech - za každého počasí. Jak dokumentaristé zvládali, že na ně občas hustě prší nebo sněží? „ To by bylo divné, kdybychom točili o přírodě a stěžovali si na ni. V dílu o šelmách je mínus devatenáct stupňů a Dan do půl těla. V dílu o invazivních organismech zase surový šumavský déšť a Dan v růžové pláštěnce. Takže jsme to zvládli s grácií ,“ dodává režisér Zdeněk Suchý. Na otázku, zda se v současnosti chováme ke krajině líp než v minulosti, říká: „ Jde o to, jakou minulost myslíme. Dřív se hospodařilo lépe, v malém a s pokorou k přírodě. Pak se komunista rozhodl, že se přírody na nic ptát nebude a prostě si ji vezme. V současnosti je problém, jak nás všechny uživit, ale nechat přírodu malinko žít. Určitě je to lepší, lidem to začíná docházet. Otázkou spíš je, zda o téhle problematice začnou přemýšlet také ti, kteří s tím mohou něco dělat .“

Důvody k optimismu neztrácí ani Dan Bárta. Na otázku, zda má v Česku nějakou oblíbenu oblast, která zároveň slouží jako dobrý příklad správného vztahu k přírodě, říká: „ Ty oblasti se objeví v seriálu: Milovice, Kozmické Louky, Josefovské Louky a tak dále, zkrátka krajinné prvky, které jednoznačně krajinu obohacují, zpestřují a uzdravují. Dnes, co se týká ochrany přírody, stačí relativně málo, ani to nemusí být nutně drahé. To času se nedostává. A prostoru. Jakýkoliv prostor, který přírodě „vrátíme zpět“, a přitom na něj nerezignujeme, aby jen zplaněl a zpustl, je dnes mnohem cennější, než tomu bylo řekněme před čtvrtstoletím. Jsme silní. Je dobré nabýt tohoto sebevědomí a trochu ubrat ,“ uzavírá.

Série Krajina Dana Bárty začíná ve středu 19. února ve 20:50 na ČT2 a po následujících šest týdnů bude na obrazovce ve stejný čas. Odvysílané díly budou k dispozici v iVysílání.

zdroj: ČT