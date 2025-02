Astra 1KR a Astra 1L ukončily šíření TV vysílání

12.02.2025 14:48

DNES!

Dnešní ranní stěhování multiplexů na nový telekomunikační satelit Astra 1P přineslo zásadní změny v provozu satelitů Astra na orbitální pozici 19,2°E.

Astra 1P šíří celkem 10 nových multiplexů, které převzala za postarší satelity Astra 1KR a Astra 1L.

Ranní změny měly zjevně za úkol ukončit pravidelné televizní vysílání přes tyto dva dosluhující satelity. Oba již nešíří žádné televizní programy a očekává se, že nebudou dále využívány ani k datovým službám a příležitostným přenosům.

Astra 1KR byla vynesena nosnou raketou Atlas V v dubnu 2006 s očekávanou životností 15 let. Nakonec družice byla schopná poskytovat své služby téměř 19 let a to bez jakýchkoliv technických problémů. Astra 1KR je vybavena kapacitou 32 transpondérů, z toho 28 po prvních pěti letech provozu. Zajímavostí družice je, že krátkodobě přinesla spot beam (úzký svazek) pro nekódovanou distribuci programů polské veřejnoprávní televize TVP. Družice se měla stát součástí vzniku národní satelitní platformy v Polsku, kdy bez nutnosti dekódovací karty je možný satelitní příjem stanic TVP. Satelitní projekt TVP později skončil.

Astra 1L dopravila do vesmíru nosná raketa Ariane 5 v květnu 2007. I u této družice se původně počítalo s 15 lety provozu. I v tomto případě satelit byl schopen zajistit bezproblémový provoz o téměř 3 roky déle. Astra 1L je vybavena 29 fyzickými transpondéry, po prvních pěti letech se může používat jen 25 transpondérů.

Nová Astra 1P nabízí nesrovnatelně vyšší kapacitu - celkem 80 transpondérů. Aktuálně se již využívá 39 transpondérů. Tedy takřka polovina z dostupné kapacity.

Na pozici 19,2°E jsou aktuálně zaparkovány zmíněné družice Astra 1KR, Astra 1L ale také i Astra 1M a Astra 1N a od ledna letošního roku i uvedená Astra 1P.