EBU představila 5G-EMERGE

10.03.2025 19:30

včera

Na veletrhu Mobile World Congress 2025 v Barceloně představila Evropská vysílací unie (EBU) řešení pro streamování médií, které kombinuje edge computing s hybridními satelitními a 5G sítěmi.

Díky poskytování oblíbeného obsahu prostřednictvím satelitu toto řešení snižuje nároky na nákladnou jednosměrnou kapacitu v páteřních sítích a sítích pro doručování obsahu (CDN - content delivery networks).

Obsah lze distribuovat účastníkům různými metodami v závislosti na konfiguraci základnové stanice: 5G NR Unicast, 5G Multicast nebo 5G Broadcast. Demonstrace zahrnuje nasazení architektury 5G Media Streaming Architecture (3GPP TS 26.501) a některých jejích funkcí do architektury 5G-EMERGE s využitím softwarových komponent s otevřeným zdrojovým kódem z vývojového programu 5G-MAG Reference Tools.

Tato platforma pro streamování na sítě 5G je příkladem distribuční strategie EBU „Multilayer, Anywhere, Resilient, and Sustainable“ (M.A.R.S.).

5G-EMERGE je partnerství vedené průmyslem, které koordinuje EBU a podporuje ESA ARTES. Projekt je rozdělen do dvou fází, z nichž každá trvá dva roky. Fáze 1, do níž se zapojilo 25 partnerů konsorcia, probíhala od konce roku 2022 do konce roku 2024. Fáze 2, do níž se zapojilo 33 partnerů, má skončit koncem roku 2026.

Během fáze 1 byly v rámci projektu vyvinuty prototypy a testovací stanice, které demonstrovaly řešení pro různé případy využití médií, včetně aplikací typu direct-to-home (pro individuální i kolektivní použití), direct-to-vehicle a direct-to-edge.

Fáze 2 představí nový segment pro multicastové a vysílací mediální služby přímo do zařízení na základě poznatků z fáze 1. Tato fáze se rovněž zaměří na vývoj klíčových technologických prvků, aby se zvýšilo přijetí na trhu. Kromě optimalizace stávajících řešení bude projekt zkoumat integraci s nově vznikajícími sítěmi 5G NR-NTN.