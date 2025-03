HBO zveřejnila trailer ke druhé řadě The Last of Us

10.03.2025 16:19

HBO zveřejnila oficiální trailer ke druhé řadě původního dramatického seriálu The Last of Us během panelu na South by Southwest (SXSW®), kterého se zúčastnili Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Gabriel Luna, Young Mazino, Craig Mazin a Neil Druckmann.

Sedmidílná druhá řada má premiéru v pondělí 14. dubna 2025 na stanici HBO a bude k dispozici na streamovací platformě Max. Nové epizody budou uvedeny každé další pondělí.

O čem bude druhá řada: Pět let po událostech z první série čelí Joel a Ellie vzájemnému konfliktu a zároveň jsou oba vtažení do světa, který je ještě nebezpečnější a nepředvídatelnější než ten, který opustili.

Do druhé sezóny se vrací Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy a Rutina Wesley jako Maria. Mezi dříve oznámené nové herce patří Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen, Danny Ramirez jako Manny a Jeffrey Wright jako Isaac. V seriálu hostuje Catherine O‘Hara.

Seriál The Last of Us vznikl na motivy slavné videoherní série vyvinuté společností Naughty Dog pro konzole PlayStation®. Autory a producenty jsou Craig Mazin a Neil Druckmann. Seriál vzniká v koprodukci se společností Sony Pictures Television a na jeho produkci se dále podílejí Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O‘Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan a Evan Wells; scénáristkou a producentkou je Halley Gross. O produkci seriálu se postaraly společnosti PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint a Naughty Dog.

zdroj: HBO