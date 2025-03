Premiéra filmu Revoluce bude! na Nova Cinema

10.03.2025 11:51

DNES!

Nova Cinema uvede v premiéře 12. března ve 22:45 britsko-americkou komedii z roku 2019 Revoluce bude! (The Day Shall Come), kterou režíroval Christopher Morris. Snímek vypráví příběh samozvaného revolucionáře, který uzavře dohodu, aby zabránil vystěhování své rodiny.

Následně se však stane obětí pasti nastražené FBI. Film kombinuje prvky satiry, černé komedie a společenské kritiky.

Režisér Christopher Morris je známý svým specifickým stylem humoru a satirickým pohledem na společenská témata. V tomto filmu se rozhodl zpracovat téma terorismu a role FBI při jeho potírání.

Zajímavosti:

• Hlavní roli samozvaného revolucionáře ztvárnil herec Marchánt Davis. Pro něj šlo o jednu z prvních významných filmových příležitostí - do té doby se věnoval především divadelnímu herectví.

• Film byl natáčen převážně v Dominikánské republice, která svým prostředím suplovala Miami na Floridě, kde se děj filmu odehrává. Tento výběr lokace byl motivován nižšími produkčními náklady a dostupností exteriérů věrně imitujících prostředí Miami.

• Během natáčení v Dominikánské republice produkční tým úzce spolupracoval s místními obyvateli, kteří se na filmu podíleli jako komparzisté a asistenti na place.

zdroj: Nova