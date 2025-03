Oscarový snímek Krajan už nyní na prima+

18.03.2025 17:01

DNES!

Streamovací platforma prima+ jako první v Česku uvádí oscarový snímek Krajan. Hluboká výpověď dvou osudů z válečných časů autorů Pavla Sýkory a Viktora Horáka vloni na podzim zabodovala v konkurenci tisíců snímků z celého světě a získala pro Českou republiku vůbec prvního studentského Oscara za hraný film. Válečné drama Krajan sledujte na prima+ už nyní.

Během silvestrovského večera roku 1944 se uprostřed sněhové vánice v chatě odstřihnuté od civilizace setkávají dva muži - vdovec Petr Bernát (Jiří Štěpnička) a důstojník SS Konrad Neumann (Pavel Batěk). Jediné, co oba muže spojuje, je jejich sudetský původ. Zpočátku se jejich konverzace točí okolo všedních témat, ale s blížící se půlnocí začínají řešit palčivější otázky. Odkrývá se tragická minulost a je jasné, že pro Bernáta a Neumanna bude dnešní noc osudová.

▲ Film Krajan (foto: FTV Prima)

Krátkometrážní film Krajan (dnes již bývalých) studentů Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku Pavla Sýkory a Viktora Horáka na sebe strhl pozornost, když na podzim roku 2024 získal v konkurenci 2 683 snímků z celého světa studentského Oscara - vůbec prvního za hraný film pro Českou republiku a prvního pro FAMO. Vítězství mu zajistilo účast i na „dospělých“ Oscarech, kde se mu v kategorii Nejlepší krátký film podařilo postoupit do užšího výběru společně s dalšími čtrnácti snímky.

„ Důvod přihlášky na studentské Oscary byla menší recese. Chtěli jsme kamarádovi, který na Oscary poslal svůj bakalářský film, dokázat, že to můžeme udělat také. Zároveň jsme to chtěli zkusit, a přestože jsme tomu moc šancí nedávali, tak se to vyplatilo ,“ říká Viktor Horák. „ Ta naše přihláška má zajímavý příběh. My jsme si totiž nemysleli, že se hlásíme na studentské Oscary, ale na nějaký parazitní festival. U nás na škole totiž už několik let panuje legenda, že přihláška na studentské Oscary stojí statisíce korun, a tak když jsme viděli, že zde je přihlášení zdarma, nepovažovali jsme to za ty pravé Oscary. To nám došlo až pár dnů potom, co jsme se probojovali do semifinále ,“ doplňuje s úsměvem Petr Sýkora.

Pětadvacetiminutové drama vzniklo v náročných podmínkách během čtyř natáčecích dnů s minimálním rozpočtem, který se u jiných filmů rovná nákladům na výrobu závěrečných titulků. Pavel Sýkora, vystudovaný kameraman, a Viktor Horák, který na FAMO studoval scenáristiku, tak dokázali, že i s minimálními prostředky lze natočit dílo světového formátu.

Diváci mohou Krajana exkluzivně vidět na prima+ díky dlouhodobé spolupráci Primy a Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.

Hrají: Jiří Štěpnička, Pavel Batěk, Martin Hlubocký.

zdroj: FTV Prima