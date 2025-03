TV Seznam o velikonocích: Pohádky a komedie

18.03.2025 12:19

DNES!

Se stejným cílem přichází česká celoplošná televize Seznam v období velikonočních svátků. Během tohoto období chce být opět čtvrtou nejsledovanější televizí v Česku, podobně jako tomu bylo v předešlých dvou letech.

A jaké pořady Seznam.cz TV pro své diváky na letošní Velikonoce připravil? Diváci se mohou těšit na program plný oblíbených českých pohádek, komedií i dobrodružných filmů pro celou rodinu.

▲ Velikonoční program televize Seznam (foto: Televize Seznam)

Malí i velcí diváci se mohou těšit na oblíbené klasiky i napínavá dobrodružství. Připravena je pro ně Šíleně smutná princezna (18. 4. ve 20:10 hodin) - pohádkový příběh plný humoru, lásky a nestárnoucích písniček, ve kterém se mladí následníci trůnu (Helena Vondráčková, Václav Neckář) vzepřou naplánovanému sňatku a vezmou věci do vlastních rukou. Co vše dokáže zvládnout parta malých přátel s odvahou a kamarády s nadpřirozenými schopnostmi, ukáže pohádka Ať žijí duchové (18. 4. v 18:20 hodin). Malá Kačenka s kouzelnými bytostmi dokonce bydlí, a že to je občas velké dobrodružství, se ukáže v pohádkách Kačenka a strašidla (18. 4. v 10:45 hodin) a Kačenka a zase ta strašidla (19. 4. v 10:25 hodin). Zachránit princeznu před zlou královnou nikdy nebylo lehké, a co teprve, když jich je potřeba osvobodit sedm! Zda se to podaří, uvidí diváci v pohádce Jezerní královna (20. 4. v 18:10 hodin). A samozřejmě není nad to si zopakovat, že poctivost a dobrota jsou tím největším bohatstvím v pohádce Obušku, z pytle ven! (19. 4. ve 20:10 hodin).

O notnou dávku zábavy se o Velikonocích na Televizi Seznam postarají české komediální klasiky, jako je S tebou mě baví svět (20. 4. ve 20:10 hodin) nebo kultovní Slunce, seno a pár facek (17. 4. od 20:10 hodin) či starší černobílá komedie Bílá vrána. Nebude chybět ani satirické drama Hra o jablko (20. 4. ve 22:00 hodin). Zahraniční zábavu obstará bláznivá komedie Děda je lotr (18. 4. ve 22:05 hodin).

O dobrodružství také nebude nouze. Parta chlapců z Rychlých šípů se pokusí vyřešit Záhadu hlavolamu (19. 4. v 17:50 hodin). Zachránit svět se pokusí dva špióni ve filmech Spy Kids a Spy kids 2 (19. 4. v 8:35 a 21. 4. v 8:05 hodin).

Velikonoční svátky zakončí western Mstitel Trinity s Terencem Hillem.