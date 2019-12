ÓČKO přináší vánoční detox. Letos žádný vánoční stres, pouze skvělá hudba

18.12.2019 15:25

Hudební TV ÓČKO přináší divákům letos na konci roku „vánoční detox“. Televize garantuje, že se ve vysílání neobjeví žádné vánoční songy. Stanice nabízí během svátečního období odpočinek od adventního šílenství a servíruje hudebním fanouškům pouze jejich nejoblíbenější klipy a pořady.

Pokud by přesto někomu tradiční vánoční písničky chyběly, mohou si naladit stanici ÓČKO STAR. Ta naopak přináší vánoční atmosféru a hudbu v maximální dávce.

Programový ředitel TV ÓČKO Alexandr Guha představuje vysílání stanice na konci roku: „ ÓČKO bude takovou nevánoční oázou uprostřed každoročního adventního šílenství. Součástí detoxu bude i garance, že neodehrajeme ani jeden vánoční klip a nenecháme se zviklat ani na Štědrý den! Díky tomu také zbyde prostor na původní kvalitní českou tvorbu .“

▲ (foto: Óčko)

Hudební nadšenci budou mít na Vánoce šanci si kromě běžných hudebních playlistů vychutnat na ÓČKU i speciální pořady. Už 23. 12. odvysílá stanice v premiéře akustické vystoupení české ska legendy Sto zvířat ze série koncertů projektu KB Acoustic stage. Na Štědrý den poběží v repríze ze stejného projektu koncert Jakuba Děkana a jeho hostů a 25. 12. koncert festivalové kapely UDG. Poslední den roku bude na ÓČKU už tradičně patřit TOP 100 hitům končícího roku. V sedmihodinovém maratonu, který začne před 16 hodinou a vyvrcholí s úderem půlnoci, uvidí fanoušci nejhranější písničky roku 2019 z vysílání stanice.

▲ (foto: Óčko)

Milovníci tradiční vánoční atmosféry ale nepřijdou zkrátka. Stanice ÓČKO STAR bude naopak Vánoc plná, hudební dramaturg stanice René Hnilička k programu dodává: „ Ty nejznámější vánoční písničky pocházejí z 80., 90. let minulého stolení nebo začátku nového milénia a k nám na ÓČKO STAR rozhodně patří. Klasika jako „Last Christmas“ nebo „All I Want For Christmas Is You" o Vánocích nesmí chybět! A právě tyto hity doplněné o aktuální vánoční songy vám budeme o svátcích hrát. I na štědrovečerním programu jsme si dali záležet, a tak až se sejdete u stromečku a pustíte se do rozbalování dárků, zapněte si k tomu ÓČKO STAR .“

zdroj: Óčko