Válka světů již dnes na Epic Drama

20.12.2019 09:28

DNES!

Pamatujete si na legendární film Válka světů v typicky americkém podání s Tomem Cruisem v hlavní roli? Na Invazi mimozemšťanů, kteří obsadili naší planetu, pustošili zem a zabíjeli lidi?

V předvánočním období nám televizní stanice Epic Drama přinese na obrazovky nové zpracování tohoto románu a to ve verzi, kdy se režisér poprvé věrně drží knižní předlohy.

Minisérie Válka světů vznikla podle legendárního bestselleru Herberta Georga Wellse, který byl publikovaný už v roce 1898 a sloužil jako předloha mnohým pozdějším sci-fi románům. Do širšího povědomí se však dostal zejména po roce 1938, kdy bylo během halloweenu odvysílané rozhlasové zpracování tohoto díla. Mladý herec a režisér Orson Welles dokázal spolu s dalšími herci a orchestrem vytvořit rozhlasovou show, které uvěřilo téměř 1,7 miliónu posluchačů, a způsobili neuvěřitelnou paniku v USA.

▲ Válka světů na Epic Drama (foto: Viasat)

Lidé v domnění, že naše planeta byla opravdu obsazená Marťany, utíkali z domovů, opouštěli města a snažili se ukrýt. A to i přesto, že moderátor v rozhlase několikrát upozornil posluchače, že poslouchají dramatizaci románu Válka světů. I tak mnozí uvěřili, že jde o skutečné události. V tomto případě se dokonale potvrdila sila médií a skutečnost, jak lehce se dají lidé ovlivnit a zmanipulovat díky informacím šířeným skrze uznávané mediální kanály.

▲ Válka světů na Epic Drama (foto: Viasat)

Dvojdílná minisérie Válka světů, která bude odvysílaná 20. a 21. prosince ve 21:00 hod. na televizní stanici Epic Drama zachovává časové období a rovněž prostředí knižní předlohy. Přenese nás do Londýna 19. století a celý příběh invaze nám převypráví skrze hlavní postavy George (Rafe Spall) a jeho partnerky Amy (Eleanor Tomlinson, u nás známu ze seriálu Poldark). Ti se snaží uniknout a skrýt před útoky Marťanů, kteří ničí vše živé co jim přijde do cesty. Zda se jim podaří přežít a jak dopadne naše lidstvo, uvidíme už tento pátek a sobotu.