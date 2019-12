Lovci černých děr na Viasat Nature

23.12.2019 14:33

Černé díry zatím nikdy nebyly dokonale popsány, protože na takový popis vědcům zkrátka chybějí slova. Stále tak jde o jednu z největších záhad nám známého vesmíru.

Možná jste v poslední době zaznamenali situaci okolo mezinárodního týmu vědců vedeného čínskými astronomy, který měl objevit černou díru, jež vykazovala úplně jiné vlastnosti než jiné, dosud známé černé díry. Jenže podle všeho se tento tým jen spletl a hmotnější černá díra přímo v naší galaxii se tak nejspíš nekoná. V samotné Mléčné dráze se přitom nacházejí stovky milionů černých děr. Obecně se jedná o velice hmotný objekt, jehož gravitační pole je v určité oblasti časoprostoru výrazně silnější než u jiných objektů. Z toho důvodu ji nemůže vůbec nic opustit - a když píšeme nic, myslíme opravdu nic, tj. například ani světlo.

▲ Lovci černých děr (foto: Viasat)

První skutečná fotografie černé díry se na světě objevila teprve letos. Tým expertů ji představil na tiskové konferenci počátkem dubna. Díky snímku, na kterém se podíleli astronomové z celého světa, bylo na tyto objekty „vrženo více světla“, a bude je možné konkrétněji a detailněji zkoumat. Teprve čas ukáže, jaké zajímavosti se na tuto významnou zprávu časem „nalepí“.

Mezinárodní vědecké uskupení, které fotografii pořizovalo, sledoval štáb televize BBC, který mu byl se svými kamerami v patách celé dva roky. Díky tomu vznikl unikátní dokumentární film Lovci černých děr (v originále How to See a Black Hole), který ukazuje, o jak technologicky monumentální počin se jedná. K pořízení jediného průlomového snímku totiž bylo potřeba vytvořit revoluční globální síť teleskopů nazvanou Event Horizon Telescope, která sestává z pěti základních součástí. Ty se kromě Havaje a Mexika nacházejí třeba i na Jižním pólu.

▲ Lovci černých děr (foto: Viasat)

Snímek černé díry by mohl přepsat naše chápání Einsteinovy teorie relativity, což bylo první dílo, v němž byly tyto vesmírné objekty teoreticky popsány. A vy se na unikátní projekt můžete podívat na kanále Viasat Nature dne 27.12. v 18:55.

