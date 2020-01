Loňský rok ovládly pohádky. A programová nabídka ČT

02.01.2020 13:25

Česká televize se i v roce 2019 stala, s průměrným podílem na publiku 29,99 %, nejvyhledávanějším českým vysílatelem. Meziročně posílil zejména program ČT1, jehož pořady v průběhu dne oslovily nejvíce diváků. Jde o nejlepší výsledek od roku 2013.

Podíl České televize v celodenním průměru činil 29,99 %. V hlavním vysílacím čase, stejně jako v roce 2018, převyšoval 28 %. U dětských diváků ve skupině 4-12 let dosáhla ČT na celodenní podíl 34,06 % (nárůst oproti 33,44 % v roce 2018). Dařilo se i jednotlivým kanálům České televize. Jednička posílila v celodenním podílu o 0,73 procentního bodu. Diváky zaujaly zejména seriály MOST! a Rapl II, již tradičně také podzimní StarDance a pořady vánočního vysílání. Program České televize od 23.12. do 1.1. 2020 byl vůbec nejvyhledávanějším od roku 1998.

Celoroční sledovanost tuzemských televizí loni ovládly pohádky České televize. Zatímco předloni byl s 2,7 miliony diváků nejvyhledávanějším pořadem Prezidentský duel, tři první příčky roku 2019 opanovaly příběhy pohádkové. Ten štědrovečerní, Princezna a půl království, je nejen nejsledovanějším pořadem celého loňského roku, ale vládne i žebříčku odložené televizní sledovanosti všech pořadů od roku 2010. Dosud pohádku odloženě v televizi vidělo 647 tisíc diváků starších 4 let.

▲ Seriál MOST! (foto: ČT)

Televizní pořady roku 2019

V žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů loňska, v rámci všech vysílatelů, obsadily hned sedm příček pořady České televize. Pohádku Princezna a půl království s 2,67 miliony diváků (a 366 tisíci dětí ve věku od 4 do 14 let) následovalo Čertí brko, které zhlédlo 2,43 milionů diváků (a 262 tisíc dětí). Trojici nejsledovanějších uzavírá repríza pohádky Anděl Páně II, již si nenechalo ujít 2,17 milionu diváků starších 15 let a 301 tisíc dětí.

Kromě pohádek se do TOP 10 dostal také zápas Česka proti Německu na Mistrovství světa v ledním hokeji, jenž rovněž překonal hranici dvou milionů diváků (2,04 milionu dospělých diváků při podílu na publiku 48,29 %) a stal se druhým nejsledovanějším hokejovým přenosem v historii programu ČT sport. Mezi desítku nejvyhledávanějších se dostal rovněž film režiséra Jana Svěráka Po strništi bos (1,97 milionu) a dva díly seriálu MOST!.

▲ Pohádka Princezna a půl království (foto: ČT)

Z pohledu takzvaného timeshiftu, tedy odložené televizní sledovanosti, je sice nejvyhledávanější štědrovečerní pohádka, ale dominantní postavení získal seriál MOST!, který ovládl hned osm z deseti prvních příček. Česká televize v loňském roce měřila i odloženou sledovanost na internetu. Mezi její nejpřehrávanější pořady se opět zařadil seriál MOST!, ale také druhá řada detektivního seriálu Rapl nebo komediální seriál Zkáza Dejvického divadla.

Stabilní sledovanost si i v loňském roce udržela zpravodajská stanice ČT24 (3, 94 % share). Její hlavní zpravodajskou relaci, Události, průměrně sledovalo 781 tisíc lidí, tedy čtvrtina všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Na ČT se diváci jako na hlavní zpravodajský zdroj tradičně obrací v případě mimořádných událostí, příkladem může být třeba speciální vysílání k úmrtí Karla Gotta, kdy přenos zádušní mše sledovalo více než 54 % lidí u televizních obrazovek. ČT24 připravila také třeba více než 86 hodin tematického vysílání k událostem 17. listopadu, které si v souhrnu zapnuly 4 miliony a 358 tisíc diváků.

Diváci vyhledávali stabilně i programovou nabídku Dvojky České televize (4,27 %). Z premiérových dokumentárních cyklů nejvíce zaujaly série Modrá krev, kterou sledovalo průměrně 335 tisíc diváků a Manželské etudy: Nová generace, již zhlédlo 338 tisíc diváků starších patnácti let.

Zdroj dat: ATO - Nielsen Admosphere, 2. 1. 2020, živá + TS0-3 + ČT