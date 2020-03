Rádio Retro Zlatý fond zažene chmury i nudu archivními poklady

30.03.2020 10:27

včera

V období, kdy není možné se scházet, chodit do divadel a na koncerty, nabídne Rádio Retro Zlatý fond nejlepší nahrávky od šedesátých do devadesátých let z archivu Českého rozhlasu. Vysílání startuje o půlnoci z pondělí 30. března na úterý 31. března.

Posluchači se mohou těšit na životní příběhy v pořadech A léta běží, vážení či Sedmilháři, semaforské záznamy nebo imaginární cestování s Meteorem.

„ Český rozhlas chce v situaci, kdy jsou omezené kulturní a společenské akce, nabídnout posluchačům prostřednictvím speciálního vysílání Rádia Retra Zlatý fond nejlepší zábavné pořady z archivu Českého rozhlasu. Jednotlivé bloky budou moderovat osobnosti, které stály u zrodu těchto pořadů, případně s nimi měly něco do činění ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

▲ Semaforské záznamy (foto: ČRo)

Po týdnech opakování programu Pocta H+Z oceněného jako audiopočin roku 2019 Cenou Hanzelky a Zikmunda, se od půlnoci z pondělí na úterý mohou posluchači v digitálním éteru postupně těšit na čím dál více zábavy a legendárních jmen nebo titulů nejenom pro seniory. První blok bude příznačně patřit cyklu Všichni jsou doma z přelomu tisíciletí, kterým bude posluchače provázet jeho autor Vladimír Bernášek. Dlouholetý redaktor neděli co neděli na stanici Praha kolem roku 2000 navštěvoval populární osobnosti a povídal si i s jejich partnery a dětmi. Posluchači se mohou těšit například na Hanu Gregorovou, Radoslava Brzobohatého a Ondřeje Gregora Brzobohatého, Věru Galatíkovou a Ladislava Freje, rodinný klan Brouskových, Matuškovi, Helenu a Jiřího Růžičkovi.

Každý týden pak bude Český rozhlas přidávat nové bloky s legendárními pořady, mezi které patří A léta běží, vážení, Sedmilháři, imaginární cestování s Meteorem, semaforské záznamy, zvukové výpravy na neobvyklá místa v seriálech Svědectví z podzemí a Reportérům vstup povolen, či ukázky z někdejší produkce redaktorů Miloně Čepelky a Zdeňka Svěráka s jejich vlastním komentářem.

„ Od roku 2013, kdy jsme Rádio Retro spustili jako digitální stream Českého rozhlasu, jsme posluchačům nabídli bezmála třicet tematických vydání s mnoha stovkami historických zvukových dokumentů. V posledních dnech média reagují na náhlou změnu našeho životního rytmu a my v tom nezůstáváme pozadu ,“ doplnil ředitel Programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček.

Nahrávkami s hlasy prvorepublikových filmových hvězd, které vystupovaly v rozhlase například v šedesátých letech i později, provede posluchače Aleš Cibulka. Nabídkou reportáží a pásem přispěly i regionální stanice Českého rozhlasu. Pořady Apetýt, Host do domu nebo záznamy někdejších přímých přenosů o moravských tradicích nabídne Dagmar Misařová z Českého rozhlasu Ostrava. Nálada se prolíná s poznáním a vědomím, že bavit znamená hlavně zabavit, ne jen pobavit.

Posluchači naladí Rádio Retro Zlatý fond na webu Českého rozhlasu, v mobilním telefonu v aplikaci mujRozhlas nebo na digitálním rádiu v síti DAB+, která aktuálně pokrývá 80 % populace v ČR.

zdroj: ČRo