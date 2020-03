Slovak Telekom posiluje kapacity pro archív a nahrávky Magia

30.03.2020 17:22

Společnost Slovak Telekom posiluje kapacity pro řadu funkcí na televizních platformách Magio GO a Magio Sat.

Magio GO: U mobilní televizní služby chce Telekom v současné situaci zajistit plynulé sledování televizních programů pro všechny uživatele Magio GO, a to jak v mobilní aplikaci, Smart TV anebo uživatelů Magio GO TV Boxu. Úprava systémů zajistí vyšší komfort i rychlejší odezvu při sledování televizního vysílání a nahrávek pro všechny uživatele této mobilní TV služby.

Magio Sat: U satelitní televize se Telekom zaměřil na zvýšení kapacity archívu.

U obou služeb mohou diváci v nejbližších dnech zaznamenat částečnou nedostupnost funkce TV archívu na některých TV stanicích ve službě Magio Sat, resp. archívu a nahrávek Magio Sat. Žuvého vysílání ve službách se tyto úpravy nijak nedotknou a uživatelé mohou i nadále sledovat své oblíbené televizní programy.

Magio IPTV: Úprava systémů se netýká ani archívu či vysílání služby Magio TV na technologii IPTV.

První fáze bude probíhat v úterý 31. března 2020 od páté hodiny ráno a bude se týkat těchto stanic: Markíza HD, Dajto HD, JOJ HD, JOJ Cinema, TA3, Trojka HD, AXN, Viasat Nature HD, Viasat Explore HD a CS Film.