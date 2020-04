Itálie: Roste tv sledovanost u mileniálů

26.04.2020 13:59

DNES!

Klasické televizní vysílání v Itálii stále sleduje i Generace Y (mileniálové). Dokonce sledovanost v této věkové skupině roste. Ve značné míře k tomu přispívají i provozovatelé komerčních a veřejnoprávních stanic.

Zeptáme-li se mladých Italů, tedy mileniálů, co nejraději sleduji, většinou odpoví Netflix, Amazon Prime nebo Disney+. Ale v této době to už neplatí, jak by si mohli mnozí myslet.

Podle agentury ANSA, která provedla analýzu v době od 9.3. do 18.4.2020 vyplývá, že mladí lidé ve věku 24 až 38 let dávají ve velkém přednost lineárnímu televiznímu vysílání. A to jak celodenně, tak i především v prime time.

Nejvíce diváků v této věkové kategorii si rozdělili Rai a Mediaset. Především Rai 1, Rai 4, Canale 5 a Italia 1. Zatímco u kanálů Rai 4 a Italia 1 to až takové překvapení není, protože cílí především na mladé diváky, u Rai 1 a Canale 5 to málokdo čekal. Oba kanály jsou totiž spíše pro-rodinné a cílí na publikum v produktivním věku 40+.

Nedalo by se ale říct, že by online platformy jako Netflix nebo Disney+ ztrácely diváky, ale spíše doplňují klasické lineární vysílání.

Skupina Mediaset této výjimečné situace okamžitě využila a přizpůsobila tomu své vysílání ať už novými akvizicemi, které byly ještě nedávno v kinech nebo archivními pořady pro mladé, které byly populární v 90. letech a které dnešní mileniálové logicky neznají. Tyto pořady běží na kanálu MEDIASET Extra a okamžitě narostla sledovanost průměrně o 4%.

Nejvíce diváků ale získal nový seriál Rai "Doc - ve tvých rukou" na kanálu Rai 1. Seriál z lékařského prostředí sledovalo neuvěřitelných 9 milionů diváků (share 37%), což je od Sanrema nejvyšší sledovanost na kanálech Rai. Z toho byla více než polovina diváků právě ve věku 24-38 let, což představuje cca 5 milionů diváků.

Další zajímavou zprávou je, že mileniálové hojně sledovali i zpravodajství a dokumentární pořady. Týkalo se to především kanálů Rai News 24, Sky TG 24 a zpravodajství stanice Canale 5 - Tg5. U těchto stanic a pořadů vrostla sledovanost dokonce o 100% a to právě o diváky ve věku 24-38 let.

Velmi dobrá čísla v této věkové skupině vykazovaly i kanály TV8, DMAX, Rai 4 a Rai Premium. U všech těchto kanálů vzrostla sledovanost o více než polovinu.

Data zpracovala ANSA a Studio Frasi.

zdroj: fanpage.it + franck