ČRa: Lidé sledují mnohem více videoobsahu na internetu

15.04.2020 12:42

DNES!

Nejen televizní vysílání v klasické podobě zaznamenává nyní nárůsty sledovanosti. Lidé více sledují i obsah, který jim televizní skupiny či vydavatelství nabízejí v rámci OTT služeb, tedy sledování filmů, seriálů nebo bonusů k nim i na internetu.

České Radiokomunikace (CRA) poskytují svou infrastrukturu v oblasti OTT služeb televizním skupinám Prima, Nova nebo vydavatelství MAFRA.

Jedná se tedy například o služby iPrima, Nova Plus a další. Nárůst přenesených dat v posledním měsíci činí 25 %. Roste i užití HbbTV - to je nyní ve špičkách o 40 % vyšší než v přechozím měsíci.

Lidé také sledují pořady mnohem více rovnoměrně v rámci celého dne, než tomu bývalo dříve. „ Zatímco dříve byl hlavní vrchol využívání OTT služeb večer, nyní se sledování rozprostřelo do celého dne,“ říká obchodní ředitel CRA Miloš Mastník. „Je vidět, že lidé mají více času a možností zvolit si, kdy budou co sledovat. Stoupá i celkový objem přeneseným dat, ve srovnání s předchozím obdobím se zvýšil zhruba o čtvrtinu ,“ doplňuje Miloš Mastník. Rozložení v průběhu celého dne lze pozorovat i u HbbTV.

CRA poskytuje v rámci OTT (over the top) produkt CRA Media Cloud, který zahrnuje celou škálu služeb od zpracování obsahu pro distribuci až po doručení do zařízení koncového zákazníka. Využívá k tomu vlastní infrastrukturu pro zpracování video-obsahu a zároveň vlastní CDN (content delivery network). To znamená dostatečně robustní a zároveň škálovatelné řešení, které zvládá i obrovské datové toky v jeden okamžik a rychlé a bezproblémové doručení požadovaného obsahu ke koncovému uživateli.

„ Naši zákazníci se mohou spolehnout, že jejich klientům bude obsah doručen kvalitně a bez problémů, bez ohledu na jejich počet. Vlastní CDN nám umožní odolat i nárazovému náporu uživatelů při mimořádných situacích ,“ doplňuje Miloš Mastník.

zdroj: ČRa