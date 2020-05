Láska v čase korony - nový seriál od pondělí na ČT1

03.05.2020 15:00

DNES!

Karanténa věci mění. Jen ti sousedé se pořád chovají stejně bláznivě. Původní seriál České televize Láska v čase korony s nadhledem nahlíží na současnou nelehkou společenskou situaci.

Na pozadí pandemie rozehrává příběhy několika obyvatel jednoho menšího českého činžáku. První díl s herci hrajícími v ochranných transparentních krychlích, jehož tématy jsou lupiči před dveřmi, hrubá mouka a učitelka na telefonu, uvede ČT1 již zítra, v pondělí 4. května od 21.10 hodin.

„ Naší ambicí je vyprávět příběhy, jejichž hrdinové zažívají to, co zažíváme my teď. Zasmát se životu v karanténě, ukázat, že se dá zvládat, možná i to, že karanténa může být k něčemu dobrá. A zároveň vyzkoušet, zda lze napsat a natočit aktuální příběh a během týdne ho dopravit na obrazovku. Naši hrdinové budou prožívat to, co my před několika dny ,“ říká kreativní producent a autor námětu Tomáš Baldýnský a dodává: „ Smyslem rozhodně není momentální dění zlehčovat. Naopak s humorem a laskavostí poukázat na to, že mezilidské vztahy pokračují i v době pandemie .“

▲ Láska v čase korony (foto: ČT)

Hlavními hrdiny hořkovtipného příběhu jsou lidé, mezi něž globální pandemie vrazila ochranný štít: teenager Franta, jehož rodiče se nestihli vrátit ze zahraničí, senior Libor, který je po letech odkázán sám na sebe, protože jeho žena uvízla mimo město a mladý manželský pár Petr a Anna, pro který bude zákaz vycházení rozhodující zkouškou vztahu. Hlavním motivem seriálu je láska: „ Bylo potřeba vyladit techniku líbání s rouškou a techniku hledání kvetoucí třešně na opuštěném místě. Ale kdo chtěl, mohl použít i techniku líbání obrazovky telefonu pod kvetoucí třešní v roušce ,“ popisuje Iva Pazderková, hrající Hedviku.

▲ Láska v čase korony (foto: ČT)

Na place jsou při natáčení přítomni pouze herci a robotické kamery, počet členů štábu je minimální. Scénáře i organizace natáčení vznikají pomocí telekonferencí. „ Je to fakt strašně rychlé. Herecké zkoušky online, pak natáčení, do toho se začíná stříhat a než dokončíte zvukový mix, tak už řešíte následující díl. Je to ale velmi dobře napsaný seriál a já se občas musím držet, abych se u monitoru nesmál nahlas. Navíc se všichni semkli, abychom to v tak krátkém čase dokázali vůbec vyrobit, a to taky velmi pomáhá ,“ říká jeden z režisérů Jakub Machala a herec Petr Vršek jej doplňuje: „ Nabídka natáčení v této době, je to poslední, co bych čekal. Je to velmi netradiční natáčení, nejen vzhledem ke všem bezpečnostním hygienickým opatřením, ale i herecké přípravě. Zajímavé je i hraní s ochrannou krychlí. Musíme se s ní sžít, ale zároveň dělat, že ji nemáme, i když jsme třeba zamlžení. Zároveň se učíme hlídat si odlesky na kameru, což normálně herec neřeší .“

zdroj: ČT