TV TEM si vybrala Eutelsat 65 West A

08.06.2020 13:42

DNES!

TV TEM, přidružená společnost TV Globo, podepsala víceletou smlouvu s francouzským satelitním operátorem Eutelsat Communications na kapacitu na družici Eutelsat 65 West A pro distribuci svých programů v rámci státu São Paulo.

Dohoda s operátorem umožní TV TEM hladce migrovat z tradičního C pásma (3,7 GHz až 4,2 GHz) na plánované C pásmo (4,5 GHz až 4,8 GHz) na družici Eutelsat 65 West A, což umožní využít frekvence tradičního C pásma pro nasazení 5G sítí v Brazílii.

▲ Eutelsat 65 West A (foto: Maxar)

Televize TEM má nejširší oblast ve státě São Paulo s 318 obcemi, ve kterých žije 8,3 milionu obyvatel, což je přibližně 49 procent populace v horním státě São Paulo.

Operace proběhla v rámci řešení Eutelsatu "Plánované C pásmo", které bylo vyvinuto s cílem nabídnout brazilským provozovatelům vysílání jednoduchý postup v přizpůsobení nebo výměny zařízení a přesměrování antén na orbitální pozici 65 stupňů západně, přičemž zhruba 300 oblastí dokončilo migraci za méně než 45 dní.