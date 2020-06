O koronaviru u nás i ve světě v dokumentech ČT

04.06.2020 21:14

Jak vypadá pandemie v jedné z největších metropolí, která byla nákazou koronavirem zasažena nejvíce? A jak se se situací u nás vypořádali čtyři živnostníci, kteří přes nepříznivé okolnosti chtějí zachránit svá dlouho budovaná podnikání?

Na tyto otázky odpovídají dva krátké dokumenty: New York v čase korony od Terezy Nvotové a Živnostníci v karanténě aneb holé zadky? od Markéty Ekrt Válkové, které diváci uvidí na ČT2 v pondělí 8. června od 21.00 hodin.

Pandemie covidu-19 v jarních měsících ochromila New York: denně umíraly stovky lidí, ulice se vyprázdnily, nemocnice nestíhaly a obyvatelé čelili těžké zkoušce, která je spojovala i rozdělovala.

▲ Živnostníci v karanténě (foto: ČT)

„ Dokument vznikl velmi spontánním způsobem. Zasekla jsem se v New Yorku na začátku března, kdy jsem šla navštívit svého amerického partnera. Netušila jsem však, že přijde korona a udeří takhle silně zrovna na toto město. Zrušili mi lety a já se ocitla uprostřed světového epicentra nákazy ,“ nastiňuje vznik dokumentu New York v čase korony jeho režisérka Tereza Nvotová a pokračuje v popisu následujících událostí: „ Nejprve jsme skoro nevycházeli z domu, ale když jsem si přečetla to množství českých článků, kde přirovnávali koronu k sezónní chřipce a volali po promoření populace, řekla jsem si, že Česko potřebuje svědectví z města, kde takové promoření stálo tisíce životů .“

Atmosféru velkoměsta z přelomu dubna a května zachytila režisérka prostřednictvím rozhovorů s místními lidmi, kterým epidemie naprosto změnila životy a také skrze svůj videodeník, v němž popisuje pocity a strach cizinky, jež se nemůže vrátit zpátky domů.

Jak zachránit svou živnost?

Na situaci u nás se rozhodla zaměřit dokumentaristka Markéta Ekrt Válková, která sledovala osudy čtyř živnostníků napříč republikou i profesemi. Snímek Živnostníci v karanténě aneb holé zadky? zachycuje dva měsíce jejich boje za záchranu vlastního podnikání a hledá odpovědi na otázku, zda stačí k přežití pomoc od státu, nebo to bez vlastní invence a štěstí nejde.

„ Měla jsem v úmyslu zachytit vývoj v příbězích, tudíž bylo nutné navštívit naše hrdiny vícekrát ,“ říká režisérka snímku Markéta Ekrt Válková. „ Ve filmu jsem chtěla ukázat silné povahy, které si své nezávislosti váží i za cenu nejistoty, jež svobodná povolání často provází. Jejich příběh ovšem zdaleka nekončí a bylo by zajímavé sledovat ještě minimálně půl roku jejich boj s následky korona času ,“ dodává.

Na obou dokumentech se jako kreativní producentka podílela Rebeka Bartůňková, která k New Yorku v čase korony uvádí: „ Během krátké doby vzniklo unikátní svědectví umně kombinované s režisérčiným osobním pohledem na ochromenou metropoli. Věřím, že diváky zaujme, i když už mohou být koronavirovou krizí poněkud unavení .“ K snímku Živnostníci v karanténě aneb holé zadky? následně dodává: „ Také téma dalšího dokumentu vychází ze současné situace, ale má nadčasový rozměr. Příběhy čtyř protagonistů různých profesí rámují neustále se měnící a dost nepřehlednou situaci, v níž se ocitlo zhruba milion a půl živnostníků. Je dobře vidět, že prvotní šok a obavy rychle střídá schopnost postarat se o sebe i své zaměstnance navzdory nejisté budoucnosti a mnohdy planým vládním slibům .“

zdroj: ČT