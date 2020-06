Discovery Channel oslavuje Světový den oceánů

04.06.2020 12:49

Na 8. června připadá už od roku 2009 Světový den oceánů, který má připomínat důležitost oceánů a moří pro celý svět. Oceány pokrývají více než dvě třetiny zemského povrchu a mají vliv na klima Země, proto přímo ovlivňují naše zdraví a prosperitu.

Tématem letošního ročníku je „Udržitelnost oceánů“. Discovery Channel se rozhodl zařadit hned během prvního červnového víkendu do programu dokumenty, které s touto problematikou úzce souvisejí. V sobotu 6. června mohou diváci od 20 hodin sledovat Boj o velryby: Příběh kapitána Watsona (Whale Wars: The Story of Captain Watson) a v neděli 7. června od 21:30 hodin dokument Na lovu mořských obrů (Chasing Ocean Giants).

Kapitán Paul Watson založil Sea Shepherd Conservation Society v roce 1977 s cílem vymýtit lov velryb, pytláctví a ničení přirozeného prostředí živočichů. Dokumentární série Boj o velryby sleduje tříměsíční pobyt posádky v antarktických vodách na konci světa. Watsonova parta opouští každý rok na měsíc melbournský přístav kvůli kontroverzní, médii sledované akci.

Discovery Channel vezme diváky na adrenalinové dobrodružství a ukáže jim, jak protagonisté bojují s ilegálním lovem ryb. Na jedné straně stojí japonští velrybáři, na druhé radikální aktivisté vedení kapitánem Watsonem, kteří se nebojí jednat a na velrybářské lodě útočí kyselinou máselnou nebo provazy zamotávanými do lodních šroubů. Pořad poukazuje na globální problém, který vyvolal spory mezi mnoha národy ohledně lovení velryb v oceánských teritoriích

Dokumentární série Na lovu mořských obrů přináší strhující snímky z vod u ostrovního státu Dominika v Karibiku z třítýdenní expedice. Po dekády se vědci a filmaři snažili neúspěšně zachytit vorvaně obrovské, největší predátory obývající planetu Zemi, jak loví v nejhlubších místech oceánu. Světově proslulý badatel a protagonista pořadu Patrick Dykster společně s největším světovým odborníkem na vorvaně obrovského Dr. Shanem Gero loni konečně pořídili za pomoci nových technologií unikátní záběry tvora lovícího v hloubkách přes 600 metrů. Diváci si tak mohou čtyřicetiminutový záběr z perspektivy kytovce.

