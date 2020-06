Velké premiérové prázdniny na Primě

03.06.2020 11:23

Na letošní prázdniny připravila skupina Prima bohatou úrodu premiérových seriálů i filmů. Diváci se mohou těšit na velkovýpravný seriál Kateřina Veliká, detektivní seriál Vražedná Mallorca, na Lovce prokletých pokladů, kultovní seriál Holky za mřížemi, El Chapo nebo Spoutanou lásku.

Nechybí ani premiérové řady Simpsonových, American Horror Story či Vražd u jezera. Na začátek prázdnin je nachystaná premiéra filmu Pobřežní hlídka, na konec prázdnin zase hollywoodská megapremiéra filmu Vražda v Orient expresu.

„ Letošní letní schéma je žánrově bohaté a věřím, že potěšíme každého, i náročného diváka. Kromě klasických dobrodružných titulů, jako je Vinnetou, Jurský park, Hobit nebo Indiana Jones, které k prázdninám neodmyslitelně patří, jsme připravili premiéry tuzemských cestovatelských pořadů na Prima COOL. Moto expedici Jižní Amerikou představíme v Do pryč z tadyma, Afrikou provedeme v Čundru v Africe a na konci prázdnin exkluzivně uvedeme Cestu kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem. Dámské publikum určitě potěší návrat absolutně kultovní telenovely Divoký anděl na Prima LOVE ,“ říká Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

▲ Letní programové schéma TV Prima (foto: Prima)

Napínavé prázdninové příběhy

Léto na hlavním kanálu Prima bude ve znamení dobrodružství. Od 30. června se každé úterý mohou diváci těšit na 12dílný velkovýpravný historický seriál Kateřina Veliká (Velikaya), který přibližuje příběhy ruské carevny v jejím mládí.

Neméně napínavé příběhy, tentokrát z exotického španělského ostrova, přinese každý pátek od 3. července detektivní seriál Vražedná Mallorca (The Mallorca Files). Následují Lovci prokletých pokladů (Blood and Treasure), kteří diváky zavedou mezi slavné historické památky po celém světě. Indiana Jones nebude chybět ve filmech, během července se na ně mohou těšit diváci každou neděli večer. V pondělí večer pak mohou během prázdnin sledovat kultovního Vinnetoua. Na scénu se dostanou i dinosauři z Jurského parku a do Středozemě nechá diváky nahlédnout trilogie Hobit. Z premiérových filmů prázdniny zahájí 1. července film Pobřežní hlídka, v polovině prázdnin diváky potěší Lara Croft ve dva roky starém filmu Tomb Raider a prázdniny ukončí Hercule Poirot v premiérovém filmu Vražda v Orient expresu.

▲ Kateřina Veliká (foto: Prima)

Prázdninové schéma hlavníoh kanálu Prima

Čundry, narkomafie i holky za mřížemi

Pro milovníky cestování si Prima COOL přichystala hned tři série cestovatelských dokumentů. Od 4. července vezme každé pondělí diváky na moto expedici napříč Jižní Amerikou Do pryč z tadyma, od 3. srpna se další česká parta vydá na Čundr v Africe a od 31. srpna vyrazí na Cestu kolem světa Ondřej Sokol s Lukášem Pavláskem. Premiérové díly jistě potěší i milovníky Simpsonových či Smolíkovy rodiny. Drsné prostředí ženské věznice popisuje kultovní seriál Holky za mřížemi (Orange Is the New Black). Příběhy narkomafie přibližuje seriál El Chapo. A nebudou chybět ani další premiérové díly American Horror Story: Cult VII nebo filmové série - např. Fakjů pane učiteli, Kingsmani, Rocky, Kung Fu Panda či Mission: Impossible.

Pobaví Amy Schumerová, vrátí se Milagros s Divokým andělem, zaútočí žraloci

▲ Simpsonovi (foto: Prima)

Na Prima MAX se mohou diváci těšit na komedii s Amy Schumerovou Jsem božská či komedii Prostřeno pro lásku, historickou romanci Moje sestřenice Rachel, válečný film Dopisy z fronty nebo střelená dobrodružství rodiny Heffleových v Deníku malého poseroutky: Výlet za všechny peníze. Nebudou chybět ani megahity jako Hercules, Sunshine, Titanic, Lepší už to nebude, Cesta do zatracení, Nebezpečná rychlost, Tenkrát na Západě či série Hříšnice.

Od 26. července poběží na Prima KRIMI premiérové díly Vražd u jezera a od 17. srpna se vrátí i Námořní vyšetřovací služba s XII. a XIII. sérií.

Pro milovníky romantických příběhů přichystala Prima LOVE výpravný historický seriál Spoutaná láska (Love in Chains) či kultovní telenovelu z 90. let Divoký anděl (Muneca brava). Na zpravodajském kanálu

CNN Prima NEWS se od 12. července představí nový pořad Cestovní byznys Richarda Questa (CNN Business Traveller), který divákům přiblíží cestovní trendy a tipy. Nedělní večery přinesou celou řadu zajímavých dokumentů, jako například Tajemství smíchu a pláče, Muž, který tweetuje z vesmíru, Zvířecí úklidová četa, Kalifornie na suchu či Velké vlakové putování VI.

Prima ZOOM nabídne letní pivní osvěžení v pětidílném dokumentu Jak pivo změnilo svět. Od 3. července bude premiérová řada dokumentu Hon na Hitlera III, kde se skupina vyšetřovatelů vydává po stopách nacistického vůdce. Již tradičně Prima ZOOM přinese i letní žraločí sérii dokumentů. A nabídne také pohled do zákulisí olympiády v Tokiu - Olympiáda v Tokiu: Cena za bezpečnost. Od 29. července startuje oblíbená série Zapomenuté megastavby III, která divákům představí výjimečně navržené objekty. Dva dny před 75. výročím Hirošimy pak nabídne dvoudílný snímek Hirošima, přibližující svržení atomové pumy na město.

Přehled letních pořadů

Prima

Premiérové seriály

Od 30. 6. každé úterý ve 20.15 Kateřina Veliká (Velikaya)

Od 3. 7. každý pátek ve 20.15 Vražedná Mallorca (The Mallorca Files)

Od 3. 7. každý pátek ve 21.20 Lovci prokletých pokladů (Blood and Treasure)

Od 6. 7. každé pondělí ve 22.30 Hudson a Rex I (Hudson & Rex)

Filmové premiéry

1. 7. od 20.15 Pobřežní hlídka

29. 7 od 20.15 Tomb Raider

26. 8. od 20.15 Vražda v Orient expresu

Filmové série

Indiana Jones

5. 7.

Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy

12. 7.

Indiana Jones a Chrám zkázy

19. 7.

Indiana Jones a Poslední křížová výprava

26. 7.

Indiana Jones a Království křišťálové lebky

Vinnetou

6. 7.

Vinnetou

13. 7.

Poklad na Stříbrném jezeře

20. 7.

Vinnetou: Rudý gentleman

27. 7.

Vinnetou a míšenka Apanači

3. 8.

Mezi supy

10. 8.

Petrolejový princ

17. 8.

Old Firehand

24. 8.

Vinnetou: Poslední výstřel

Jurský park

8. 7.

Jurský park

15. 7.

Ztracený svět: Jurský park

22. 7.

Jurská park 3

Hobit

5. 8.

Hobit: Neočekávaná cesta

12. 8.

Hobit: Šmakova dračí poušť

19. 8.

Hobit: Bitva pěti armád

Prima COOL

Prima COOL - seriály

Od 21. 6. každou sobotu a neděli v 0.15 - El Chapo I + II (El Chapo) - premiéra

Od 6. 7. každé pondělí ve 20.15 Do pryč z tadyma (Do pryč z tadyma) - premiéra

Od 7. 7. každé úterý ve 20.15 Simpsonovi XXXI (The Simpsons) - premiérová série

Od 19. 7. každou neděli ve 22.00 Holky za mřížemi I (Orange Is the New Black) - premiéra

Od 19. 7. každou neděli ve 23.00 American Horror Story: Cult VII (American Horror Story: Cult) - premiérová série

Od 27. 7. každé pondělí ve 20.45 Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy (Vakáción a Mézga család)

Od 3. 8. každé pondělí ve 20.15 Čundr v Africe (Čundr v Africe) - premiéra

Prima COOL - filmy a filmové série

4. 7.

Fakjů pane učiteli

11. 7.

Fakjů pane učiteli 2

18. 7.

Fakjů pane učiteli 3

Kingsmani

2. 8.

Kingsman: Tajná služba

9. 8.

Kingsman: Zlatý kruh

Z dalších filmových sérií půjde: Rocky (1-6), Kung Fu Panda (1-3), X-Men nebo Mission: Impossible.

Prima MAX

11. 7. Most špionů

12. 7. Prostřeno pro lásku - premiéra

13. 7. Patti Cake$: Cesta za slávou - premiéra

15. 7. Dopisy z fronty - premiéra

21. 7. Sunshine

25. 7. Hercules

26. 7. Jsem božská - premiéra

29. 7. Moje sestřenice Rachel - premiéra

31. 7. Deník malého poseroutky: Výlet za všechny peníze - premiéra

Prima KRIMI

Od 26. 7. každou neděli ve 20.15 Vraždy u jezera II

Od 17. 8. každý všední den ve 20.15 Námořní vyšetřovací služba XXII, XXIII (NCIS)

Prima LOVE

Od 10. 8. každý den v 16.10 dvě epizody za sebou Divoký anděl (Muneca brava)

Od 12. 8. každý den ve 22.00 Spoutaná láska (Love in Chains) - premiéra výpravného historického seriálu

CNN Prima NEWS

Od 12. 7. pondělí až pátek 20.15 Cestovní byznys Richarda Questa (Business Traveller)

Nedělní dokumenty ve 20.15

05. 7.

Tajemství smíchu a pláče

Laughing and Crying

12. 7.

Muž, který tweetuje z vesmíru

The Man Who Tweeted Earth

19. 7.

Zvířecí úklidová četa

Nature´s Cleanup Crew

26. 7.

Dokonalý běžec

Perfect Runner

2. 8.

Kalifornie na suchu

Running on Empty

9. 8.

Šimpanzí útočiště

Safe Haven for Chimps

16. 8.

Velké vlakové putování VI

Great Continental Railway Journeys VI

Prima ZOOM

Od 30. 6. 20.00 - Jak pivo změnilo svět

1. 7. Divoká Evropa

Od 3. 7. Hon na Hitlera III

4. 7. Prostě zvířata

Od 11. 7. 23.00 a 23.30 - Utajené příběhy českých dějin

Od 12. 7. 21.00 - Miroslav Zikmund: Cesta stoletím

Od 11. 7. 23.00 - Utajené příběhy českých dějin I + II

22. 7. 22.00 - Olympiáda v Tokiu: Cena za bezpečnost

Od 29. 7. Zapomenuté megastavby III

30. 7. Hitlerova kronika

4. 8. a 11. 8. 20.00 - Hirošima

Od 9. 8. 21.00 - Norské domy snů II

Žraločí léto na Prima ZOOM

26. 6.

Ostrov bílých žraloků

3. 7.

Čelisti z hlubin

10. 7.

Žraloci v pralese

17. 7.

Žraloci mezi námi

24. 7.

Po stopách žraloka zabijáka

31. 7.

Útoční žraloci

