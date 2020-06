Dokument Příběh plastu o plastovém odpadu na Discovery

V neděli 7. června ve 20 hodin bude Discovery Channel vysílat dokument Příběh plastu (The Story of Plastic), který divákům nabídne pohled na krizi znečištění plasty, kterou způsobil člověk, a na její celosvětový dopad na zdraví naší planety a lidí, kteří ji obývají.

Film na příkladu tří kontinentů názorně ukazuje nekončící katastrofu: pole plná odpadků, skutečné hory smetí, řeky a moře zanesené odpadem a nebe zadušené jedovatými emisemi z výroby a zpracování plastů.

Příběh plastů, z oficiálního výběru Filmového festivalu v Mill Valley (vítěz ceny diváků) a festivalu DOC NYC konaného v roce 2019, obsahuje rozhovory s odborníky a aktivisty v první linii boje a odhaluje katastrofální důsledky záplavy plastů dusící ekosystémy a otravující společenství na celém světě. Dokument představuje globální hnutí, které vzniká jako reakce na tuto katastrofu. Tento film nám díky podmanivé originální animaci, archivním záznamům z průmyslu pořizovaným od 30. let 20. století a osobním výpovědím o rostoucím stavu nouze ukazuje podstatu složitého problému, který stále více ovlivňuje zdraví planety a jejích obyvatel.

„ Problémy zdůrazněné v Příběhu plastu osvětlují, jak mohou lokální rozhodnutí ovlivnit celý svět ,“ říká Nancy Daniels, manažerka značek Discovery & Factual. „ Nemůžeme se dočkat, až upozorníme na řešení, která tento film předkládá a která z našeho světa utvoří čistější a zdravější místo k životu .“

Příběh plastu vrhá světlo na škody páchané na životním prostředí a na porušování lidských práv, k němuž dochází v celém životním cyklu plastů, nejen ve chvíli, kdy se jich zbavujeme. Rozšiřování informací o plastech ovládají po celá desetiletí výrobci plastů, kteří se úmyslně zaměřují na plastový odpad. Film odhaluje, jak plastikářský průmysl viní plýtvající spotřebitele ze znečištění plasty a zároveň agresivně investuje do výroby většího množství plastů na jedno použití než dříve.

Tentokrát je to film, kdo se ujímá slova a zdůrazňuje, že likvidace škod je důležitá, abychom situaci pochopili, ale skutečné řešení spočívá v tom, že v první řadě zastavíme masovou výrobu plastů. „ Plastová krize nezačíná, když se plasty dostanou do oceánu. Začíná ve chvíli, kdy ropa a zemní plyn opustí vrt, a problematické jsou neustále na každém kroku své cesty ,“ říká jeden z protagonistů dokumentu Carroll Muffett z Centra pro mezinárodní právo životního prostředí.

Kromě osvětlení povahy krize obrací Příběh plastu pozornost i na globální odpor a síť každodenních hrdinů, kteří se věnují mezinárodní spolupráci v boji s tímto palčivým problémem. Patří k nim kapitán Charlie Moore (z neziskové organizace Algalita Marine Research & Education), který objevil Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu, Ellen a Elise Gerhartovy z Pensylvánie, které protestovaly proti výstavbě plynovodu pro přepravu plynu získaného hydraulickým štěpením na svém rodinném pozemku, a Yvette Arellano (z neziskové organizace Texas Environmental Justice Advocacy Services), která podporuje komunity usazené na hranici petrochemického koridoru podél pobřeží Mexického zálivu.

„ Vášnivě se této problematice věnuji víc než deset let. Tvůrčí tým Příběhu plastu neúnavně pracoval, aby nám všem ukázal pravdu, co plasty s naší planetou dělají, a to v celé její velikosti ,“ vysvětluje výkonný koproducent, oceňovaný hudebník nominovaný na cenu Grammy a ekologický aktivista Jackson Browne. „ Jsem hrdý, že jsem i já mohl přispět k tomu, aby společnost Discovery tento důležitý film uvedla .“

Příběh plastu sugestivně ukazuje naléhavou globální výzvu, která byla poprvé zaznamenána přibližně před 15 lety. Film upozorňuje na to, jak kroky jedné skupiny mohou ovlivnit nejen její svět, ale i svět jejích sousedů na druhé straně zeměkoule. Jak vysvětluje aktivista Shibu K. Nahir: „ Podívejte se na naši zeměkouli: je to vodní svět... Když si představíte, že jsme v děloze naplněné vodou, cokoli tu udělám, ovlivní každou jednotlivou formu života na této zemi... Ať je to člověk v Evropě nebo v USA nebo v Indii nebo v Africe nebo na Filipínách nebo v Indonésii, je to život... Musíme tento duch jednoty přenést přes hranice, protože toxiny politickým hranicím nerozumí .“

Discovery Channel představuje Příběh plastu, uvedený v rámci projektu Příběh věcí, ve spolupráci s neziskovou organizací React To Film; autory původní hudby jsou Mike McCready (Pearl Jam) a Cody Westheimer; režie: Deia Schlosberg; producenti: Kyle Cadotte, Megan Ponder a Stiv Wilson; výkonní koproducenti: Dianna Cohen, Jackson Browne a Seven McDonald; výkonní producenti: Stiv Wilson, Coralie Charriol-Paul a Dennis Paul a Michael O'Heaney.

Příběh plastu je uváděn v rámci projektu Příběh věcí, neziskového projektu zaměřeného na změnu způsobu, jakým vyrábíme, používáme a vyhazujeme věci, aby byl udržitelnější, zdravější a spravedlivější. Od roku 2007 sesbíralo devět oceněných animovaných videí tohoto neziskového projektu více než 50 milionů online shlédnutí po celém světě a inspirovalo globální společenství čítající milion členů k realizaci kroků za systémovou změnu.

Film dokumentuje hnutí #BreakFreeFromPlastic (Osvoboďte se od plastů), skupinu více než 1 500 nestátních neziskových organizací po celém světě, které se vzájemně podporují. K partnerským organizacím zaměřeným na aktivní pomoc patří Greenpeace, Center For International Environmental Law, Plastic Pollution Coalition, The Surfrider Foundation, The Global Alliance for Incinerator Alternatives a Oceana.

