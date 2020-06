Jak poznat hudební nálady? Poradí Marek Eben na ČT art

12.06.2020 10:03

Marek Eben se vrací na obrazovky ČT art s edukativní cyklem Zkouška orchestru. V pondělí 15. června od 20 hodin představí za pomoci dirigenta Jiřího Rožně Orchestr plný lidí, o týden později se ve stejný čas v díle nazvaném Brány do hudby diváci seznámí se základními hudebními náladami.

„ Improvizovat před plným Rudolfinem, to je trochu adrenalinový sport, těžko se dá odhadnout, co bude fungovat a co ne. A protože potřebujete autentickou reakci orchestru České filharmonie, nemůžete to moc zkoušet, nejlépe vůbec ne ,“ popisuje moderátor Marek Eben. V novém premiérovém díle cyklu je pozornost upřena na samotný orchestr, plný zajímavých muzikantských osobností.

▲ Zkouška orchestru (foto: Petr Kadlec)

„ Když poznáte hráče v orchestru blíže, zjistíte, že vás koncert začne ještě mnohem víc bavit, protože se z těch muzikantů stanou vlastně vaši známí. Mně by se třeba líbilo, kdyby během přenosu symfonického koncertu při detailu hudebníka, kterého kamera zabírá, byl dole titulek s jeho jménem. Když jsem tenhle program dělal poprvé, znal jsem z orchestru hlavně své spolužáky z konzervatoře, ale s každým ročníkem se mezi nimi cítím víc doma a jsem jim moc vděčný za to, že mě tak vlídně adoptovali ,“ doplňuje Marek Eben. Do čela hudebního tělesa se postavil mladý dirigent Jiří Rožeň, kterého si do minulého dílu pozval ještě sám šéfdirigent Bělohlávek.

Druhý díl a tedy druhé premiérové pokračování Zkoušky orchestru dostalo název Brány do hudby podle konceptu dirigenta Petra Altrichtera. Má za cíl seznámit posluchače se základními hudebními náladami jako radost, smutek, mystika a zlo.

Diváci se dozví například to, jakých pozoruhodností a chyb se dopouštěl Antonín Dvořák ve svých partiturách i jakou z jeho skladeb hráli vězni v Terezíně během II. světové války. Na programu je také hudba belgického skladatele Césara Francka, jehož Symfonie d moll patří mezi nejzajímavější skladby vrcholného romantismu.

zdroj: ČT