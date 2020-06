Oprah Winfreyová uvádí: Kam od této chvíle směřujeme?

18.06.2020 12:18

DNES!

V reakci na pokračující občanské nepokoje v Americe po tragické vraždě George Floyda kanál OWN: Oprah Winfrey Network natočil dvoudílný speciál nazvaný Oprah Winfreyová uvádí: Kam od této chvíle směřujeme? (Oprah Winfrey: Where Do We Go From Here?).

Společnost Discovery jej odvysílá na svých kanálech Discovery Channel a TLC v sobotu 20. června od 21:00 (1. díl) a 22:00 (2. díl). V tomto pořadu bude moderátorka Oprah Winfreyová osobně hovořit s řadou černošských duchovních vůdců, aktivistů a umělců o systematickém rasismu a současném stavu Ameriky.

▲ OWN: Oprah Winfrey Network (foto: S laskavým svolením OWN: Oprah Winfrey Network)

Podrobné rozhovory nabídnou hlubší pohled i skutečné plány, jejichž cílem je odpovědět na otázky „Na čem teď záleží?“, „Na čem bude záležet potom?“ a „Kam od této chvíle směřujeme?“. Mezi hosty se představí politička Stacey Abrams, novinář Charles M. Blow, starostka Atlanty Keisha Lance Bottoms, filmová režisérka nominovaná na Oscara Ava DuVernay (When They See Us, 13th, Queen Sugar), profesorka a spisovatelka Jennifer Eberhardt (autorka knihy Biased), novinářka a držitelka Pulitzerovy ceny, zakladatelka iniciativy The 1619 Project Nikole Hannah-Jones, historik a spisovatel Ibram Kendi (autor knihy How to be an Anti-Racist), oceněný herec David Oyelowo (Selma), zakladatel organizace Color of Change Rashad Robinson a člen národní rady organizace National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Rev. Dr. William J. Barber II.

„ V soukromí si povídám s přáteli a duchovními vůdci o tom, co přijde a kam od této chvíle směřujeme ,“ řekla Oprah Winfrey. „ Myslela jsem si, že by bylo zajímavé i užitečné ukázat jejich názory, obavy a komentáře v celostátním pořadu .“

„ OWN jako kanál věnovaný podpoře a povznesení života černošských obyvatel usiluje o to, aby do naší komunity vnesl důležitý dialog a poskytl jí užitečné zdroje právě v této nesnadné době, kdy oplakáváme vraždu George Floyda a ptáme se sami sebe, jak spojit síly a vyvolat smysluplnou změnu ,“ uvedla Tina Perry, prezidentka OWN. „ Jsem hrdá, že se k nám naše rodina Discovery připojila, aby toto poselství při vzájemné podpoře umocnila .“

„ Nikdo jiný než Oprah nás nemůže v této zásadní chvíli v naší historii spojit a nabídnout nám porozumění, perspektivu a skutečné činy ,“ řekl David Zaslav, prezident a generální ředitel Discovery, Inc. „ Je nám ctí, že můžeme být partnery kanálu OWN a využít svůj celosvětový dosah k tomu, abychom tuto důležitou diskusi o globálních otázkách ekonomické a sociální spravedlnosti a rovnosti posílili a miliardě potenciálních diváků na více než 200 trzích ji nabídli způsobem, jakým to umí pouze Discovery .“

Pořad Oprah Winfrey uvádí: Kam od této chvíle směřujeme? produkuje OWN. Výkonnými producentkami jsou Oprah Winfrey a Tara Montgomery.

zdroj: Discovery