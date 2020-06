Cukrářské umění na TV Paprika

17.06.2020 16:04

DNES!

Už 22. června se od 17:00 hod. můžete těšit na první díl třetí série kulinářského seriálu Mistrovské pečení, oceněného cenou BAFTA, který vysílá stanice TV Paprika.

Nejen, že se vám z receptů budou sbíhat sliny, ale můžete se těšit i na rivalitu, která se bude kolo od kola mezi soutěžícími stupňovat, a dokonce se o pečení i něco přiučíte. Pořadem vás bude provázet moderátorská dvojice Sue Perkins a Mel Giedroyc.

▲ Cukrářské umění (foto: AMC)

Inspirujte se zajímavými recepty na pečení

V tomto zábavném a napínavém pořadu se hledá nejlepší cukrář amatér Velké Británie. Členové poroty - autorka kuchařských knih Mary Berry a cukrářský mistr Paul Hollywood - dávají dvanácti nadšeným adeptům cukrářského řemesla různé úlohy, jejichž splněním mohou prokázat pokaždé jinou schopnost či odbornou dovednost, a díky tomu mohou diváci pochopit, že v pozadí cukrářského umění se skrývá složitá věda plná výzev. Soutěžící, zatímco se potýkají s nejobtížnějšími zkouškami, dělají vše pro to, aby si svým výkonem získali přízeň porotců, vždyť se snaží postoupit do finále a každý z nich by se chtěl stát definitivním vítězem.

▲ Cukrářské umění (foto: AMC)

Jaké recepty si spolu připravíme?

Všech deset částí třetí série bude plných skvělých receptů, jejichž počet se vyšplhá až k číslu 30. Už v první části budou soutěžící v průběhu dvou hodin připravovat obrácený koláč, Upside down, na kterém musí být vidět jejich rukopis. Druhým dezertem bude pochoutka Rum baba se šlehačkou připravená za 3 hodiny, v průběhu nichž se porotci zaměří na technickou stránku dezertu a v poslední až 5hodinové disciplíně budou soutěžící péct především esteticky dokonalý dort s překvapením uvnitř tzv. Hidden design cake.

Pokud jste dostali chuť inspirovat se něčím novým v cukrářském umění, sledujte pořad Mistrovské pečení na TV Paprika už od 22. června od 17:00 hod.

zdroj: AMC