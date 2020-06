Léto s TV Nova: České filmy, sitcomy a premiéra krimi seriálu Policie Chicago

15.06.2020 19:42

Televizní skupina Nova připravila na léto porci zábavy, ale také pohody a napětí. Těšit se mohou na reality show, sitcomy, i detektivní seriály. Milovníci humoru ocení kultovní sitcom Teorie velkého třesku, napínavou podívanou je i premiérové uvedení amerického akčního seriálu Policie Chicago.

Nedělní letní pohodu navodí české filmy, chybět nebude ani kvalitní zpravodajský servis včetně toho sportovního.

Letní programové schéma skupiny Nova začíná 15. června. Na televizní obrazovky se vrací Utajený šéf, nebo lépe šest šéfů, kteří se v přestrojení vloudí do své vlastní firmy, aby ji poznali očima svých zaměstnanců. Světový fenomén mezi reality show (s původním názvem Undercover Boss) zaznamenal obrovský úspěch a rekordní sledovanost nejen u nás, ale ve stovkách zemí a sesbíral několik cen Emmy. Diváky tak čeká každý čtvrtek ve 20:20 zábava, napětí a emoce do poslední minuty. Utajený šéf doplní přes léto divácky oblíbenou reality show Výměna manželek.

Své místo mají v letním programu kriminální seriály a to nejen stálice na Nově jako jsou Kriminálka Anděl, Specialisté, Policie Modrava, či Dáma a Král. Premiérově běží na Nova Action americký seriál Policie Chicago, který diváky zavede na policejní jednotku chicagské policie. Ta čelí každý den kriminalitě, organizovaným zločinům, prodeji drog a vraždám. „Detektivní seriály se v poslední době těší velké oblibě. Věřím, že si diváci nový seriál Policie Chicago zamilují. Chceme i nadále přinášet vše, co diváci od nejsledovanější televizní skupiny očekávají,“ říká Alex Ruzek, ředitelka sekce programu skupiny TV Nova. Napínavou podívanou na Nova Action slibují i krimi série Beze stopy a Kobra 11.

K létu patří neodmyslitelně zábava. Diváci ji najdou každý den při sledování legendárních českých kousků - sitcomu Comeback a seriálu Hospoda (obojí z produkce televize Nova), nebo u seriálu z prostředí venkovského fotbalové klubu Okresní přebor. Chybět nebude ani populární soutěžní show Co na to Češi, od pondělí do pátku v 17:30.

Víkendové večery budou patřit filmům. V sobotu odvysíláme premiérově v prime time úspěšné zahraniční snímky: Doktor Strange, Star Wars: Epizoda VIII - Poslední z Jediů, Rogue One: Star Wars Story, Strážci Galaxie Vol.2, Captain America: Občanská válka. Na své si přijdou i nejmladší diváci. Před Televizními novinami je čekají animované hity Zootropolis: Město zvířat, Coco, Odvážná Viana: Legenda o konci světa, Mimoni, Já padouch, Já padouch 2... Pohodovou nedělní atmosféru navodí od 20:20 oblíbené české filmy jako Doktor od jezera hrochů, Jak se krotí krokodýly, Ostravak Ostravski, Něžné vlny, Vratné lahve a další trháky.

Diváci mohou své oblíbené pořady, filmy a seriály sledovat také on-line na Nova Plus. Najdou zde bonusové materiály, rozhovory s protagonisty, či reportáže z natáčení.

Letní schéma TV Nova:

▲ Programové schéma TV Nova (foto: Nova)

Tematické stanice skupiny Nova:

Nova Cinema přinese skvělé filmové hity v čele s oblíbenou trilogii Pán Prstenů (Pán prstenů: Společenstvo prstenu, Pán prstenů: Dvě věže a Pán prstenů: Návrat krále). Na své si přijdou i rodiny s dětmi při sledování oblíbených pohádek jako například Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Karlík a továrna na čokoládu, či animovaných pecek Raubíř Ralf, VALL-I, Úžásňákovi nebo třeba Vzhůru do oblak. Pro filmové fanoušky v premiéře uvedeme životopisné drama Paříž 15:17 oskarového režiséra Clinta Eastwooda.

Nova 2 bude celé léto bavit sitcomem Teorie velkého třesku. Diváci mohu každý den shlédnout čtyři díly za sebou a bavit se nad životem trochu zmatených, ale úspěšných vědců v čele s podivínským Sheldonem. Zůstávají také stálice jako jsou legendární Přátelé, Dva a půl chlapa nebo Will a Grace.

Nova Action uvede premiérový americký akční krimiseriál Policie Chicago, který český divák uvidí úplně poprvé právě na naší stanici. Detektiv Hank Voight svými svéráznými metodami - mnohdy na hranici zákona - bere ochranu Chicaga do svých rukou. Diváci se mohou těšit také na oblíbený kriminální seriál Beze stopy nebo stálice Kobra 11.

Nova Gold přinese i přes léto to nejlepší ze zlatého fondu TV Nova. Na diváky čekají reprízy českých původních seriálů Ordinace v růžové zahradě a Ulice, od 5.7. seriál První krok. Nejmenší diváky potěší pásmo animovaných filmů Smíškové: každý den po 18. hodině (Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví, Tučňáci z Madagaskaru, Spongebob v kalhotách, Co nového Scooby-Doo?).

Nova Sport - léto na sportovních stanicích Nova Sport bude ve znamení velkých návratů a toho nejlepšího ze světa sportu. Sportovní fanoušci se mohou radovat, protože nabídka pro ně je velmi bohatá a navíc i nejprestižnější zámořské ligy světa NHL a NBA plánují své návraty. Motocykloví fanoušci se na Nova Sport 1 dočkají pokračování série závodů MotoGP, kde největším tahákem bude jednoznačně Velká cena České republiky v Brně. Velký prostor na Nova Sport 2 budou mít galavečery UFC, kde je pozornost upřena nejenom na titulové zápasy, ale hlavně na premiéru českého zápasníka Jiřího Procházky. Po nucené pauze obohatí vysílání i šipkové turnaje PDC včetně věhlasné Premier League Darts. Fotbalové fanoušky potěší finále německého poháru DFB-Pokal, ve kterém budou o titul bojovat Bayern Mnichov vs. Bayer Leverkusen a také přímé přenosy z nejvyšší profesionální fotbalové ligy v USA a Kanadě MLS. Tenisoví diváci zase ocení přímé přenosy z tenisové soutěže smíšených družstev TOP Ligy ČTS by Moneta, které se účastní česká tenisová špička. Letní vysílání na stanicích Nova Sport dále doplní zápasy Gallagher Premiership Rugby. Každý divák si přijde na své. Těšit se může na skvělé výkony, nečekané výsledky a emoce. To je léto se sportem na stanicích Nova Sport a Voyo.