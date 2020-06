TV Barrandov s novým programovým schématem

15.06.2020 16:45

DNES!

Televizní skupina Barrandov představila nové programové schéma platné od 15.6.2020. Hlavní kanál skupiny TV Barrandov sází především na premiérové díly osvědčených televizních pořadů z vlastní tvorby. Barrandov KRIMI a Barrandov KINO pak divákům přinesou atraktivní krimi a romantický akviziční obsah.

Nová programová schémata stanic Barrandova reagují na změnu chování publika v průběhu letních měsíců. Nejzásadnější změnou je posun zpravodajské relace MOJE ZPRÁVY. Ta bude nově začínat deset minut po osmé hodině a bude ještě aktuálnější a zároveň přinese komentované shrnutí nejdůležitějších událostí dne. Na hlavní zpravodajský pořad pak navazuje diskuzní formát JS Live, po němž se diváci mohou těšit buď na hvězdně obsazené Duely Jaromíra Soukupa, nebo na Arénu Jaromíra Soukupa, která je vždy plná emocí a kontroverzních názorů.

▲ Sídlo televizní skupiny Barrandov (foto: TV Barrandov)

Novinkou je i nasazení premiér pořadu Nebezpečné vztahy v 19:15. Nové díly s populárním moderátorem Honzou Musilem by měly přilákat k televizní obrazovce opět všechny, kteří mají rádi řešení komplikovaných vztahů a zamotaných životních příběhů přímo před kamerami.