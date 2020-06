Norská fotbalová Eliteserien a tenisová Adria Tour na Eurosportu

12.06.2020 18:27

včera

Eurosport nabídne velkou porci sportovních přenosů. A potěší fotbalové i tenisové fanoušky. Již tento víkend přinese tenisový turnaj Adria Tour. V příštím týdnu odvysílá první zápasy z norské fotbalové Eliteserien.

Na obrazovky televize Eurosport se vrací přímé sportovní přenosy z tenisu - Adria Tour. Již tento víkend se na antuce v Bělehradě v Srbsku dne 13. a 14. června a o týden později se exhibice přesune do chorvatského Zadaru, další dva turnaje proběhnou v následujících týdnech v Černé Hoře a v Banja Luce v Bosně a Hercegovině. Přenosy z Adria Tour začínají v sobotu 13. června ve 14:00 hodin na programu Eurosport 2.

Eurosport získal vysílací práva na norskou nejvyšší fotbalovou ligu Eliteserien. První přímý přenos odvysílá v úterý 16. června 2020 s mistry Molde. Diváci Eurosportu si budou moci v červnu užít fotbal ze země, která produkuje některé z nejlepších talentů této generace.

Fotbaloví fanoušci budou moci sledovat přímé přenosy z minimálně dvou zápasů z každého hracího dne. První tři kola sezóny Eliteserien se budou vysílat na programu Eurosport 1 a Eurosport Player.

Zápasy z Eliteserien živě na programu Eurosport 1 a Eurosport Player:

První hrací den:

úterý 16. června, Aalesunds FK vs Molde (KO 18:00 hodin)

úterý 16. června, Sarpsborg 08 vs Vålerenga (KO 20:30 hodin)

středa 17. června, IK Start vs Strømsgodset (KO 18:00 hodin)

středa 17. června, Haugesund vs SK Brann (KO 20:30 hodin)

Druhý hrací den:

sobota 20. června, Molde vs Rosenborg (KO 20:30 hodin)

neděle 21. června, SK Brann vs Viking (KO 20:30 hodin)

Třetí hrací den:

úterý 24. června, IK Start vs Molde (KO 18:00 hodin)

úterý 24. června, Odd vs Valerenga (KO 20:30 hodin)

středa 25. června, Sarpsborg 08 vs Strømsgodset (KO 18:00 hodin)

středa 25. června, Rosenborg vs Bodø/Glimt (KO 20:30 hodin)