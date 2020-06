Skončí Rai a Mediaset v DVB-T?

29.06.2020 20:46

V Itálii může do osmi let skončit klasické pozemní vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2. V roce 2023 se bude konat velká mezinárodní konference, kde budou dva největší italští vysílatelé rozhodovat, zda v roce 2028 úplně opustí pozemní vysílání a budou se soustředit jen na internet a satelit.

Veřejnoprávní vysílatel Rai předloží do dvou až tří let technický plán přechodu, který by podrobně ukázal, jak by si Rai představovala přechod na internetové vysílání a co by to pro diváka konkrétně znamenalo.

Faktem je, že pro Rai, Mediaset a další vysílatele je pozemní vysílání nesmírně drahé. Televizní stanice dokonce již několik let tlačí na vládu, která by urychlila spuštění 5G a pomohla k rozvoji televize přes internet.

První testy v 5G síti otestovala Rai vloni v Turíně. S výsledky byla velmi spokojena. Do tří let by chtěla také začít testovat šestou generaci sítě - 6G.

Na italské vládě leží již několik měsíců návrh na prodej pozemních frekvencí. Z jejichž výtěžků by se financoval přechod na 5G.

Klasické lineární vysílání by nezaniklo - "přesunulo" by se na satelitní platformu TivúSat, která by plně nahradila skončené DVB-T2, a také vysílání v 5G sítích, které by mělo pokrývat území Itálie do pět let.

