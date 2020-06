Léto s RTVS: Zábava, westerny i detektivní příběhy

30.06.2020 11:26

DNES!

Diváci slovenských veřejnoprávních televizních programů Jednotka, Dvojka a Trojka se během léta mohou těšit na množství komediální zábavy, detektivních zápletek, nesmrtelné westerny ale i premiérové dokumenty a světové seriály.

Jednotka RTVS bude během léta ve znamení komediální zábavy, westernů, animovaných detektivních příběhů ale i nesmrtelných velkofilmů.

Pondělní primetime v cyklu Evropské kino ovládnou oblíbené komedie s nesmrtelným francouzským hercem Lous de Funésem. Půjde o příběhy s Fantomasem či komedie Grand Restaurant pana Septima, Hibernatus a Piti, piti pá.

Ve středu Jednotka diváky zavede do zajímavých koutů Francie filmová krimisérie Vraždy v... Fanoušky detektivek potěší i premiérové části poslední série seriálu Candice Renoirová, která se na obrazovky dostanou denně v 16:55 hodin.

Čtvrteční večery budou patřit opět zábavě v reprízách relace Nikto nie je dokonalý.

V pátek se po repríze zábavně-vědomostní show Čo ja viem mohou diváci těšit na legendární filmy jako Čínská čtvrť, thriller Maratónec nebo drama Mrtvý muž přichází. Sobotní večery budou patřit westernům Winnetou.

V premiérách RTVS o víkendech bude vysílat magazíny Hurá do zahrady, Slovensko v obrazoch a Svet v obrazoch.

Dvojka RTVS během prázdninového období nabídne divákům řadu premiér, dokumenty a výpravné seriály.

V úvodu léta si připomene svaté Cyrila a Metoděje s charitativním koncertem Večer ľudí dobrej vôle.

U příležitosti 140 let od narození Milana Rastislava Štefánika zařadí Dvojka do vysílání 21.7. řadu titulů - dvojdílný dokument Milan Rastislav Štefánik: Astronóm a cestovateľ, Generál a diplomat, či první slovenský trikový film Cesta do nemožna.

Na výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa se váže premiéra původního dokumentu Nezlomená, který přinese životní příběh legendární redaktory Československého rozhlasu Banská Bystrica Oty Plávkové. Okupaci Československa i Slovenské národní povstání si RTVS připomene prostřednictvím nové i archívní dokumentární tvorby a též řadou filmových titulů.

Dvojka v souvislosti s Rokem slovenského divadla přináší během léta na obrazovky i divadelní obsah v rámci cyklu Divadelní prázdniny. Během čtvrtečních večerů pobaví diváky záznamy z představení divadelních inscenací Charleyho teta, Čertice, Chrobák v hlave, Len tak prišli, To nemá chybu a další.

Během léta Dvojka odvysílá i premiéry nových částí relace Návraty k hereckým legendám či reprízy cyklu Herecké legendy.

Nový letní projekt Havran na ceste od tvůrců diskusní relace Večera s Havranom poběží v pondělí večer od 20.7. do 31.8.2020.

Od úterý do čtvrtka ovládne pozdější večer cyklus Letné kino, který přinese pestrou nabídku filmové produkce jako Bonnie a clyde, Sofiina voľba a mnoho dalších. Pátky a neděle budou patřit komponovaným filmovým večerům s výjimečnou 15ti dílnou sérií Príbeh filmu: Odysea, na kterou budou tématicky navazovat filmy jako Casablanca, Odviate vetrom, Čarodejník z krajiny Oz a jiné.

Nebudou chybět ani seriály. Výpravný seriál z produkce HBO Babylon Berlín a pozdější sobotní večer ovládnou seriálové hity jako Most IV. a Príbeh služobníčky II.

Na obrazovkách Dvojky nebude chybět ani sport. Vyvrcholí 10ti dílná diskusní série Študio šport špeciál (ve středu večer) a zápasy domácí fotbalové ligy (v sobotu podvečer), kterou podrobně mapuje Fortuna liga magazín (v neděli večer). Příznivci fotbalu budou moci sledovat přímé přenosy z Evropské ligy UEFA či předkol Ligy mistrů, resp. Evropské ligy. Záběr léta bude patřit cyklistice v rámci přenosů z Tour de France. Sportovní fanoušky čekají i přímé přenosy z tenisu, atletiky a házené.

Trojka RTVS chce během léta zaujmout, inspirovat a motivovat diváky, kteří se rozhodnou pro dovolenou na Slovensku prostřednictvím žánrově pestré programové nabídky.

Klasická struktura Trojky bude obohacena o ranní blok archivních dětských formátů Gombík, Klub Julesa Verna a Vandrovali hudci, adresované dětem předškolního věku. Dětský blok vystřídá pásmo dokumentů o přírodních krásách Slovenska. Dopolední vysílání obohatí některé části titulů z cyklu Národné kultúrne pamiatky Slovenska a Unikáty Slovenska.

Večerní blok během léta představí to nejlepší z vlastní tvorby - červencové pondělky budou patřit slovenským komediím Trasorítka; Kto zaplatí nohavice; Najdúch; či Ženský zákon. V srpnu je vystřídají komedie Tak sa na mňa prilepila, Ako ostrihať manžela, Slečna z Maxima a Chrobák v hlave.

Úterky budou patřit na Trojce detektivkám Zločin 1,2; Inšpektorov veľký prípad; Švédska zápalka; Šanca; Líška a čtyřdílný seriál podle skutečných událostí V službách zákona. Čtvrtky a neděle ovládnou seriály Bocianie hniezdo a Naši synovia. Pátkové a sobotní večery budou patřit zábavným pořadům Kaviareň Slávia, Repete z Repete a Uragán.