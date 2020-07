Léto na TV JOJ: České Prostřeno, premiéry filmů a seriálů

01.07.2020 13:06

DNES!

Na letní měsíce přichystala slovenská mediální skupina JOJ řadu premiérových titulů. Během léta divákům televize JOJ nabídne od pondělí do pátku vždy v 18:00 hodin českou soutěžní kuchařskou reality show Prostřeno, kterou hlasem provázejí herci Václav Vydra a Jana Boušková.

Od 2.7.2020 bude JOJka ve 20:35 hodin vysílat třetí sérii amerického akčního seriálu "9-1-1" (2019). Od 7.7.2020 každé úterý ve 21:30 přinese americký akční krimi seriál "Najhľadanejší" (2020). Každou středu od 29.7.2020 se mohou diváci těšit na "Štyri svadby a jeden pohreb".

Z filmů televize JOJ promítne americkou romantickou komedii "Na výlete" (The Layover, 2017). Titul bude odvysílán v sobotu 4.7.2020 ve 22:35 hodin. O den později ve 23:10 čeká na diváky americko-německo-francouzsko-španělská romantická drama z roku 2017 "Až na dno" (Submergence).

▲ Záběr ze seriálu 9-1-1 (foto: JOJ)

Také menší stanice skupiny JOJ nabídnou řadu zajímavých titulů. Ve středu 8.7.2020 ve 20:25 hodin na JOJ PLUS půjde o ruský akční dobrodružný katastrofický film z roku 2016 "Núdzový let" (The Crew). O dva dny později ve stejném čase čeká na diváky klasika - americký katastrofický sci-fi film z roku 1996 "Deň nezávislosti". V sobotu 11.7.2020 opět ve stejném čase odvysílá JOJ PLUS kanadský thriller (2017) s názvem "Nebezpečne námesačná" (Sleepwalking in Suburbia).

V neděli 12.7.2020 se mohou diváci těšit na francouzsko-belgicko-českou fantasy komedii "Návštěvníci 3: Revolúcia" (Les Visiteurs: La Révolution) z roku 2016. Ve středu 15.7.2020 ve 20:25 JOJ PLUS odvysílá americký krimi thriller "Henryho denník" (The Book of Henry) z roku 2017. Na romantickou komedii "Zbohom, Prada" (From Prada to Nada) z roku 2011 se mohou diváci těšit ve čtvrtek 16.7.2020, na mysteriozní krimi komedii "Mortdecai: Grandiózny prípad" (Mortdecai) z roku 2015 v neděli 19.7.2020.

Bohatou nabídku premiér slibuje i placený filmový kanál JOJ Cinema. V premiéře na JOJ Cinema, nebo česko-slovenské či české premiéře odvysílá řadu titulů - švédsko-dánsko-finské sportovní drama "Borg/McEnroe" (7.7.2020), německý dobrodružný film "Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema" (14.7.2020), "Agentka v utajení" (28.7.2020), "Daddy Cool" (4.8.2020), "Továrna na sny" (11.8.2020), "Králové zlodějů" (18.8.2020), "Bitva u Midway" (25.8.2020) a Patrick (1.9.2020).

Na české celoplošné stanici JOJ Family půjde o několik seriálových titulů - slovenský krimi seriál "Za sklem" (úterky), československý komediální seriál "Stříbrná pila" (středy), "30 případů majora Zemana" (čtvrtky), "Bambinot" (pátky a soboty).