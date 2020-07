VH1 Classic s logem a identy MTV

01.07.2020 15:15

Vzpomínáte na časy, kdy hudebním televizím vládla MTV? Provozovatel evropského feedu hudební televize VH1 Classic přišel na způsob, jak se "vrátit v čase". Do vysílání VH1 Classic proto zařadil hudební bloky "MTV 80s Takeover".

Bloky "MTV 80s Takeover" mají divákům přinést zlatou éru hudební televize MTV a to v mnoha směrech - v pravém horním rohu obrazovky je logo pořadu a víceméně i původní logo MTV s podtitulem "Music television" (Hudební televize).

▲ Logo MTV během pořadu MTV 80s Takeover na VH1 Classic

Mezi některými klipy se vysílají identy s logem hudební televize MTV.

▲ Ident MTV na VH1 Classic

Pořad "MTV 80s Takeover" se objevuje ve vysílání evropské verze VH1 Classic od pondělí 29. června 2020, kdy nahradil původní relaci "We Are The 80s" (Jsme 80. léta).