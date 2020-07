Prima spustila letní kampaň Slunečné léto

14.07.2020 11:52

DNES!

Přes prázdniny si oblíbené seriály daly pauzu, ale aby diváci nebyli smutní zase až tak moc, připravili si pro ně herci ze Slunečné pořádnou letní pecku. Ta se bude objevovat, a hlavně bude slyšet, na televizi Prima v rámci letní kampaně - Slunečné léto.

Autorem chytlavého hitu Slunečné léto je jeden z protagonistů seriálu - Roman Tomeš. „ Nápad na to složit nový letní song vzešel z Primy, respektive od Josefa Duckého, který se o nás stará v rámci kontaktu s médii. Myslím si, že ho to napadlo poté, co slyšel můj duet s Evou Burešovou Ty a já ,“ prozrazuje zrození nové letní hitovky seriálový Tony.

▲ Slunečné léto - letní kampaň Primy (foto: FTV Prima)

Od prvotního nápadu až k poslední tečce na nahrávání to trvalo zhruba měsíc. „ Byla to pro mě docela výzva, protože jsem nedostal žádné mantinely. Požadavek byl jediný - aby to byl příjemný, svěží letní hit. Bylo to těžké, ale na druhou stranu jsem měl ve skládání velkou svobodu ,“ přiznává Tomeš, který ani po odevzdání a schválení nové slunečné pecky ještě nebyl stoprocentně spokojený. „ Nakonec se na světlo dostala až třetí verze. Tu jsem udělal za půl dne a musím říct, že to většinou tak bývá. Když má něco být, tak to vznikne samo a rychle. Mám z toho radost a strašně moc se těším, až to uslyší diváci. Myslím, že se nám to jako týmu ze Slunečné moc povedlo a bude to mít na fanoušky hezký dopad .“

Písnička Slunečné léto je výjimečná hlavně tím, že si v ní brouklo na patnáct herců ze Slunečné. „ Bára Jánová, Marek Lambora, Eva Burešová a já jsme ústřední hlasy a pak nás krásně doplnili Terezka Brodská, Lucka Benešová, Václav Knop, Jan Šťastný, Filip Blažek, Dana Batulková, Lucka Polišenská, Natálie Grossová, Ondra Pavelka, Pavla Tomicová a Markétka Chládková ,“ vyjmenovává Roman Tomeš.

▲ Slunečné léto - letní kampaň Primy (foto: FTV Prima)

„ Moc mě to bavilo, i když jsem se toho docela bála. Z veřejného zpívání mám trochu strach, jinak doma si zpívám pořád - i falešně ,“ usmívá se po natočení ve studiu Bára Jánová. „ Roman mi hodně pomohl, protože si mě vzal pod křídla a já si to u něj doma nejdřív zkusila, abych věděla, do čeho jdu. Naostro ve studiu už to byla zábava ,“ přiznává herečka, po které do této chvíle nikdo nechtěl, aby zpívala. „ Jen ve škole jsme měli nějaké představení. Jinak jsem se hrozně styděla - potřebovala jsem prolomit ten blok. Takže když mi zavolali, jestli bych to nenazpívala, byla jsem vlastně ráda a řekla si, že teď je ta šance .“

Do neprobádaných pěveckých vod vstoupila i Lucie Benešová, která to ve studiu pořádně rozjela. „ Za zpěvačku se nepovažuji, a tak to pro mě byla docela výzva. Řekla jsem si, proč ne? Jsem pro každou legraci a nazpívat společnou písničku seriálu je třeba jedna z nich .“ Lucie přiznává, že i když herecky toho má dost za sebou, tak u tohoto výkonu měla motýlky v břiše. „ Bála jsem se, abych intonovala a nezkazila jim to. Záhy jsem ale pochopila, že je to víc na pohodu než na výkon. Dostala jsem pokyn, abych to rozjela. Tak se i stalo a pak mi řekli, že jsem to rozela nejvíc ze všech. Ale já poslouchala jen instrukce ,“ směje se seriálová Róza, která se těší na výsledek a doufá, že se nový song stane hitem. „ Vůbec jsem netušila, že Roman skládá, o to víc jsem byla překvapená. Povedlo se mu to! “

▲ Slunečné léto - letní kampaň Primy (foto: FTV Prima)

To seriálová Týna o muzikálnosti Romana Tomeše věděla a na letní pecku se moc těšila. „ Když jsem byla malá, měla jsem ráda skladbu Beggin od Madcona. To je mé léto se sestrou v Itálii a doufám, že Slunečné léto se stane hitem pro ty letošní prázdniny ,“ přemýšlí Eva Burešová, která by si ráda střihla duet s Bruno Marsem nebo Herrym Stylesem. „ Kdybyste na ně někdo měl číslo, tak jim o mě řekněte, díky ,“ usmívá se herečka, která je i ostřílenou zpěvačkou, a nazpívat letní písničku pro tedy ni byl snadný úkol.

Celé natáčení trvalo tři dny a ve studiu společně s písničkou vznikl i klip, který budou diváci moct vidět na obrazovkách televize Prima v průběhu celého léta. „ Určitě musím poděkovat i producentovi Jirkovi Vidasovi, který se postaral o nahrání a kompletaci písničky a zaranžoval ji ,“ vysvětluje Roman Tomeš, který dostal ještě větší chuť na skládání nových songů. „ Když jsme byli v nahrávacím studiu, hodně mě překvapil třeba Václav Knop, jak je skvělý. Oni byli popravdě všichni výborní. Hodně mě bavila i Pavla Tomicová, s tou bych se nebránil udělat duet. Byl by to určitě veselý song. No, možná, že kdybychom spolu měli i něco milostnějšího, tak by to mohlo být zábavné .“ Roman Tomeš se zkrátka nebrání ničemu.

zdroj: Prima