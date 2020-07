Světový tenis ATP se vrátí na obrazovky Telly v srpnu

14.07.2020 12:15

Fanoušci tenisu se již pomalu mohou začít těšit. Po téměř pětiměsíční přestávce způsobené COVID-19 se v polovině srpna znovu rozeběhnou soutěže ATP Tour. Hrát se začne na tvrdých površích v USA.

Poté se hlavní turnaje přesunou do Evropy na antuku. Do poloviny října se odehrají 2 grandslamy a 3 turnaje série ATP Masters 1000.

Prvním turnajem v aktuálním plánu tenisové asociace ATP je od 14. srpna Citi Open, turnaj ATP 500 ve Washingtonu. Následuje turnaj Cincinnati ATP Masters 1000, který se letos bude hrát v New Yorku ve Flushing Meadows od 22. srpna jako generálka přímo před US Open. Grandslam US Open se pak hraje od 31. srpna do 13. září.

Do Evropy a na antuku se ATP tour vrací velkými turnaji série ATP Masters 1000 v Madridu od 13. září a v Římě od 20. září. Antuková sezóna vyvrcholí třetím letošním grandslamem v Paříži na Roland Garros v termínu 27. září až 11. října 2020.

Aktuální kalendář tenisových turnajů ATP

ATP 500 Washington, D.C. CITI OPEN Od 14. 8. 2020 ATP Masters 1000 Cincinnati (hraje se ve Flushing Meadows) WESTERN&SOUTHERN OPEN Od 22. 8. 2020 US Open New York US OPEN Od 31. 8. 2020 ATP 250 Kitzbühel GENERALI OPEN Od 8. září 2020 ATP Masters 1000 Madrid MUTUA MADRID OPEN Od 13. září 2020 ATP Masters 1000 Řím INTERNAZIONALI BNL D‘ITALIA Od 20. září 2020 French Open Paříž ROLAND-GARROS Od 27. září 2020

S ohledem na vývoj COVID-19 ve světe se kalendář turnajů zveřejněný tenisovou asociací ATP může měnit. Všechny turnaje se budou hrát za přísných zdravotních a bezpečnostních opatření, s omezený počtem diváků, případně bez diváků na stadionech.

Jak sledovat tenis na Telly

Tenisové turnaje ATP vysílá Telly na stanicích DIGI Sport a grandslamy pak jsou k vidění na stanicích Eurosport HD. Všechny uvedené sportovní stanice jsou k dispozici zákazníkům Telly, kteří mají programový balíček Střední, případně balíček Sport.

Sportovní fanoušci, kteří se chtějí na tenis dívat a nejsou zákazníky Telly, si mohou pořídit některý z krátkodobých denních balíčků Sport, s kterými dostanou kompletní sportovní nabídku Telly včetně obou stanic Eurosportu a všech Digisportů.

SPORT na 1 den SPORT na 3 dny SPORT na 7 dní 80 Kč 100 Kč 150 Kč

Denní balíčky lze objednat jednoduše online přes portál moje.telly.cz, jsou dostupné okamžitě a pouze přes Telly aplikace (Samsung Smart TV, Android TV, chytré telefony nebo počítač).

zdroj: PR článek