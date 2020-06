Telly: Ve čtvrtek startuje španělská LaLiga

10.06.2020 11:14

Pro českého fanouška atraktivním zápasem odstartuje španělská LaLiga 11. června městským derby mezi FC Sevilla s brankářem Tomášem Vaclíkem a Betisem. Derby známé jako El Gran Derbi odvysílá Telly na své stanici DIGI Sport 1 HD od 21:55 hodin.

Fotbalové studio k zápasu a restartu španělské nejvyšší soutěže začíná o 25 minut dříve. Další živé zápasy LaLigy, ale také německé Bundesligy, jsou pak na programu od pátku do neděle na stanicích DIGI Sport v nabídce internetové a satelitní Telly. Ke sledování přímých přenosů lze využít měsíční předplatné stejně jako krátkodobé balíčky v nabídce Telly.

Do konce týdne odvysílá Telly v přímých přenosech všech deset utkání, tedy kompletní kolo španělské LaLigy. Vedle již zmíněného utkání Sevilla vs. Real Betis hraje v sobotu 13. 6. FC Barcelona na Mallorce (DIGI Sport 1 HD od 21:55), v neděli se můžeme podívat na DIGI Sport 2 HD na Real Madrid, který hostí od 19:25 hodin na svém hřišti Eibar.

V LaLize zbývá do konce soutěže odehrát ještě jedenáct kol, tedy 110 utkání. Tabulku vede Barcelona o dva body před Realem Madrid. Ke sledování španělské ligy zve fotbalové fanoušky ředitel Telly Vladimír Rusnák: „ Čeká nás fotbalová smršť v podobě 39 dnů v řadě, kdy téměř v každém je na programu alespoň jeden zápas “. Aktuální ročník LaLigy se podle plánu dohraje do 19. července. „ V programu LaLigy uvidíme ještě několik opravdu prestižních a ostře sledovaných zápasů. Rozhodně si nenechte ujít duely FC Barcelona vs. Atletico Madrid, Real Madrid vs. Valencie nebo FC Sevilla vs. FC Barcelona ,“ říká Vladimír Rusnák.

LaLiga, stejně jako jiné soutěže, se bude hrát bez diváků na stadionech. Náhradou pro fanoušky proto budou atraktivní televizní přenosy z jednotlivých zápasů, na které se LaLiga připravuje velice svědomitě. V televizi uvidíme virtuální tribuny s fanoušky v dresech domácího týmu, které doplní virtuální zvuková kulisa. Diváci se mohou těšit také na záběry kamer z několika nových pozic.

Jak sledovat zápasy na Telly

Všechny stanice DIGI Sport a Premier Sport jsou samozřejmě k dispozici zákazníkům Telly, kteří mají programový balíček Velký, případně balíček Sport. Zákazníci s balíčkem Střední mají k dispozici všech sedm programů DIGI Sport a s balíčkem Malý mají v nabídce program DIGI Sport 2 HD.

Sportovní fanoušci, kteří se chtějí na fotbal dívat a nejsou zákazníky Telly, si mohou na víkend pořídit některý z denních balíčků Sport, s kterými dostanou kompletní sportovní nabídku Telly včetně Premier Sport a všech Digisportů.

SPORT na 1 den SPORT na 3 dny SPORT na 7 dní 80 Kč 100 Kč 150 Kč

Denní balíčky lze objednat jednoduše online přes portál moje.telly.cz, jsou dostupné okamžitě a pouze přes Telly aplikace (Samsung Smart TV, Android TV, chytré telefony nebo počítač).

zdroj: Telly