HBO GO přináší v červenci všechny filmy z kolekce Star Wars

16.07.2020 13:35

Počínaje 17. červencem přibude každý pátek na HBO GO další film s tématikou Star Wars. Zopakujte si historii a ponořte se do největší filmové ságy v dějinách kinematografie!

Jedenáct snímků série Star Wars podle dat z loňského dubna (to ještě Vzestup Skywalkera nebyl na světě), shromážděných Guinnessovou knihou rekordů, jen v kinech vydělalo celkem 9 307 186 202 amerických dolarů, tedy 219 711 952 515 Kč (ano, pohybujeme se ve stovkách miliard korun). Tomu se žádná další filmová série nemůže rovnat. A to hovoříme jen o zhruba patnácti procentech výdělku

fenomenální série: z celkových tržeb Star Wars totiž asi 85 procent tvoří prodej postaviček, oděvů, komiksů, počítačových her a dalších předmětů nesoucích motivy z Hvězdných válek. Nechť vás provází Síla, minimálně při sledování - kolekce všech dvanácti snímků, které vám na HBO GO postupně připomeneme, má dohromady 26 a tři čtvrtě hodiny!

▲ Star Wars na HBO GO (foto: HBO)

Během prvního týdne, od 17. července si předplatitelé budou moc užít první tři filmové epizody ságy a rovněž film Solo: Star Wars Story o dobrodružstvích Hana Sola předtím, než se stal pašerákem. Navíc bude k dispozici animovaný film Star Wars: Klonové války, prvních pět řad stejnojmenného seriálu je k dispozici na HBO GO již nyní. Všechny tyto filmy zachycují dobu předcházející ustavení Povstalecké aliance.

24. července HBO GO do nabídky přidá původní trilogii 70. a 80. let a také Rogue One: Star Wars Story, který rekapituluje události bezprostředně předcházející filmu z roku 1977 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje.

▲ Star Wars na HBO GO (foto: HBO)

31. července budou dostupné první dva filmy novější trilogie: Star Wars: Síla se probouzí a Star Wars: Poslední z Jediů.

Přehlídka Star Wars na HBO GO vyvrcholí 7. srpna premiérou Star Wars: Vzestup Skywalkera, závěrečné epizody ze ságy o Skywalkerovi.

Přehled filmů z kolekce Star Wars na HBO GO

17. ČERVENCE

STAR WARS: EPIZODA 1 - SKRYTÁ HROZBA

Tento první film z kolekce Hvězdných válek sleduje dva rytíře řádu Jediů, kteří chrání královnu Amidalu v naději, že dosáhnou mírového stavu v meziplanetárním obchodním sporu. Během své pouti se setkávají s Anakinem Skywalkerem, dítětem podle všeho disponujícím výjimečným darem.

STAR WARS: EPIZODA 2 - KLONY ÚTOČÍ

Deset let po prvním setkání Anakin Skywalker stále tají lásku se senátorkou Padmé Amidalou, zatímco Obi-Wan Kenobi vyšetřuje pokus o vraždu senátorky a objevuje tajnou armádu klonů vytvořenou pro řád Jediů.

STAR WARS: EPIZODA 3 - POMSTA SITHŮ

Války klonů trvají tři roky. Obi-Wan čelí nové hrozbě, Anakin se stává dvojitým agentem Rady Jediů a Palpatine dokončuje zlověstný plán na ovládnutí galaxie.

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

V přední linii galaktické bitvy mezi dobrem a zlem Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker se připojují k misi, v boji o záchranu Republiky jež hrozí rozvrat.

SOLO: STAR WARS STORY

Připravte se na velkou jízdu s Millenium Falconem! Po sérii neuvěřitelných eskapád v kriminálním prostředí se Han Solo spřátelí se svým budoucím spolupilotem, úžasným Chewbaccou a rovněž se seznamuje s notorickým gamblerem Landem Calrissianem.

24. ČERVENCE

ROGUE ONE: STAR WARS STORY

V období obrovského konfliktu se vytvoří skupina nepravděpodobných hrdinů vedených odvážnou uprchlicí Jyn Erso a rebelským špionem Cassianem Andorem, aby v rámci zoufalé mise ukradli plány Hvězdy smrti, dokonalé zbraně, kterou Impérium staví.

STAR WARS: EPIZODA IV - NOVÁ NADĚJE

Luke Skywalker spojuje síly s rytířem Jediů, drzým pilotem, Wookieem a dvěma droidy, aby zachránili galaxii v bitvě o zničení Impéria. Zároveň se pokoušejí zachránit princeznu Leiu ze spárů Dartha Vadera.

STAR WARS: EPIZODA V - IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER

Rebelové se po útoku Impéria uchylují na ledovou planetu Hoth. Zatímco Han a Leia jsou pronásledováni Impériem, Luke trénuje s mistrem Jediů předtím, než se postaví Darth Vaderovi, a oba se dozvídají šokující pravdu o své minulosti.

STAR WARS: EPIZODA VI - NÁVRAT JEDIŮ

Impérium se chystá zaútočit na Rebely prostřednictvím ještě účinnější Hvězdy smrti. Zatímco rebelové připravují masivní útok na vesmírnou stanici, Luke Skywalker je konfrontován svým otcem Darthem Vaderem v závěrečném souboji před imperátorem.

31. ČERVENCE

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

Tři desítky let po porážce Darth Vadera a galaktického Impéria vyvstane další hrozba. První řád se pokouší ovládnout galaxii, zastavit jej může pouze skupina obyčejných hrdinů s pomocí Odboje.

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Republika je zničena, vládne První řád. Vůdce Snoke ničí vše, co zbylo, a upevňuje svou nadvládu nad celou galaxií. Naděje zůstává - Mistr Jediů Luke Skywalker může zvrátit válečnou situaci.

7. SRPNA

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA

Bitva Jediů a Sithů vzrušujícím způsobem vrcholí v této poslední kapitole ságy o Skywalkerovi.

zdroj: HBO