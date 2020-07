TV Prima natáčí nový seriál Hvězdy nad hlavou

20.07.2020 12:22

DNES!

Další seriálovou novinku s názvem Hvězdy nad hlavou připravuje televize Prima pro své diváky. Šestnáctidílný seriál z venkovského prostředí, vyprávěný s nadhledem a laskavým humorem, má za sebou první klapku.

Seriál se natáčí v exteriérech na Rokycansku a na obrazovkách se objeví příští rok.

Hlavní hrdinkou romantického komediálního seriálu je veterinářka Lucie Boučková v podání Terezy Kostkové. Lucie na malebné vesnici zachraňuje nejen zvířata, ale často i lidské osudy. Sama je jednoho dne postavena před volbu, kdy se musí správně rozhodnout mezi dvěma muži, aby našla pravou lásku a zajistila šťastnou budoucnost pro sebe a svého syna Filipa (Filip Antonio).

▲ Natáčení seriálu Hvězdy nad hlavou (foto: FTV Prima)

„ Přiznám se, že když jsem poprvé četla scénář, tak mě některé situace mé postavy překvapovaly. Myslím, že to bude pěkný, napínavý a pravdivý seriál. Diváci budou sledovat cestu mojí Lucie, ve které se probudí doposud uspané ženství. Je víc matka a veterinářka než žena, a ta se najednou začne hlásit o slovo ,“ poodhaluje svou hrdinku Tereza Kostková.

Oni dva osudoví muži jsou bývalý manžel, umělec Jiří Bouček (Roman Vojtek), a architekt Jan Veselý (Roman Zach).

▲ Natáčení seriálu Hvězdy nad hlavou (foto: FTV Prima)

„ Jsem hrnčíř a malíř, to je jedna záliba, tou druhou jsou ženy - a Tereza Kostková, tedy Lucie, je má bývalá. V současné době mám vztah s mladou holkou Táňou (Kateřina Marie Fialová), a docela se s tím potýkám. Ještě totiž nevím, co v životě chci ,“ popisuje svoji roli Roman Vojtek, který díky ní okusí i pár nových hereckých výzev. Sokem a protikladem Jiřímu bude Jan. Klidný, samorost, kterého rodinné tajemství odválo na vesnici, kde se potkává s veterinářkou Lucií. „ Jsem relativně úspěšný architekt, který se díky profesní únavě a jednomu pátrání dostane do vesnice Poběžovice. Začne tam hledat dům, kde by mohl žít, a v tom momentě potkává Lucii. Ta z jeho příchodu není nadšená, ale časem zjistí, že všechno není tak, jak se na první pohled může zdát ,“ prozrazuje Roman Zach, který vystudoval střední průmyslovou školu stavební, takže role architekta mu rozhodně nebyla cizí.

Při prvních krůčcích nového seriálu Hvězdy nad hlavou nechyběla na place s herci ani ředitelka výroby televize Prima Lucia Kršáková. „ Jsme rádi, že se ke spolupráci podařilo získat naše i diváky velmi oblíbené hvězdné tváře, jako jsou Bolek Polívka, Tereza Kostková, Roman Zach, Petr Nárožný, Pavel Zedníček nebo Oldřich Vlach .“

▲ Natáčení seriálu Hvězdy nad hlavou (foto: FTV Prima)

Novinka televize Prima tak bude nabitá hvězdami, v níž se kromě již zmiňovaných herců představí i Veronika Žilková, Kateřina Marie Fialová, Václav Kopta, Alena Mihulová, Jitka Smutná, Veronika Khek Kubařová, Miroslav Táborský, Martin Pechlát, Jaromír Dulava, Eva Leinweberová, Pavlína Mourková, Anna Schmidtmajerová, Ondřej Bauer a spousta dalších. Za vznikem seriálu Hvězdy nad hlavou stojí produkční společnost INFINITY PRAGUE Ltd, a.s., producent Tomáš Hoffman, výkonná producentka Jana Gospičová a režiséři Martin Knopp a David Laňka.

zdroj: Prima