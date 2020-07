Podzim na TV Prima: Sestřičky Modrý kód a Zlatá maska

23.07.2020 17:16

Skupina Prima přichází na podzim s novým seriálem Sestřičky Modrý kód, který volně navazuje na příběhy hrdinů z prostředí urgentního příjmu v nemocnici v Rubavě. Další novinkou je zábavná show Zlatá maska, kde hvězdní detektivové pomáhají lidem odhalit, jaká slavná tvář se skrývá pod maskou.

Lahodný pokrm se dá připravit během chvilky - jak na to, prozradí Zdeněk Pohlreich s Ivetou Fabešovou v pořadu Šéfem za pár minut. Hobby pořady se rozrostou o Fachmany a Prima mazlíčka.

Seriál Sestřičky Modrý kód spojuje romantiku, napětí a vztahová dramata s akčními příběhy z urgentního příjmu. Atraktivní vyprávění osudů hlavních hrdinek a hrdinů znásobuje skvělé herecké obsazení - Sabina Laurinová, Adéla Gondíková, Marek Němec, Natálie Halouzková, Jan Nedbal, Daniela Kolářová, Saša Rašilov, Jiří Štěpnička, Igor Chmela, Roman Zach, Kristýna Frejová, Sandra Nováková, David Gránský, Ondřej Rychlý, Patricie Pagáčová, Martin Preiss, Dana Syslová, Petr Vaněk, Daniela Šinkorová, Klára Cibulková ad. První díl televize Prima nabídne v předpremiéře v sobotu 29. srpna, další díly dostanou tradiční čas v pondělí a ve středu ve 20.15 hodin.

▲ Nové tváře seriálu Slunečná (foto: FTV Prima)

Premiérové díly seriálu Slunečná se objeví na obrazovkách již 25. srpna s novými tvářemi (Denisa Nesvačilová, Vladimír Polívka, Kristýna Kociánová, Eva Josefíková) a spoustou dramatických okamžiků. Nově se na scéně objeví hned několik soků v lásce. Pomoc, která ze začátku byla jen zištná, nakonec ale povede ke štěstí.

Na sobotní večery je připravena show Zlatá maska, kde celkem dvanáct dokonale zamaskovaných Čechů i Slováků zazpívá. Čtyři známé osobnosti, tzv. detektivové, mezi nimiž je například Jiřina Bohdalová, Jakub Prachař, Michal Hudák, Libor Bouček či Marta Jandová, budou nejen podle zpěvu hádat, kdo se pod maskami skrývá. Formát, který slavil úspěchy v zahraničí, vznikl ve spolupráci se slovenskou TV JOJ. Desetidílná show poběží na hlavním kanále Prima od 5. září ve 20.15 hodin.

„ Od října uvedeme nový pořad se Zdeňkem Pohlreichem - Šéfem za pár minut, kde Zdeněk spojí své síly s cukrářkou Ivetou Fabešovou. Tato série Šéfa oslavuje zdravý selský rozum, vrací se zpátky ke kořenům kuchyně. Divákům naservírujeme zdravá, chutná jídla pro celou rodinu ze snadno dostupných surovin ,“ říká Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

▲ Nové tváře seriálu Sestřičky (foto: FTV Prima)

V podzimním schématu Primy nebudou chybět ani zábavné pořady, které poběží v druhém večerním slotu. Divácky oblíbená Show Jana Krause oslaví ve středu 2. září deset let na Primě. Za tu dobu mohli diváci vidět na svých obrazovkách neuvěřitelných 1500 hostů. Úterní večery patří talk show 7 pádů Honzy Dědka, čtvrtky pak improvizačním skečům Prima Partičky v tradičním složení: Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Daniel Dangl a hudební mág Marián Čurko. V druhé polovině podzimu uvede Prima premiérové díly osmé série zábavného pořadu Máme rádi Česko, ve kterém proti sobě soutěží dva hvězdné týmy.

Diváci se dočkají i zavedených primáckých pořadů, jako je Prostřeno!, kde se první zářijový díl proti sobě utkají velká šéfkuchařská jména - Zdeněk Pohlreich, Václav Frič, Jaroslav Sapík, Gianfranco Coizza a Khan To. Bude to bitva na ostří nože? Jan Rosák spolu s experty-starožitníky bude odhalovat další Poklad z půdy. Do boje se zločinem v ulicích vyráží jako vždy Policie v akci.

Také u hobby pořadů chystá skupina Prima novinky. K Vychytávkám Ládi Hrušky, RECEPTÁŘI PRIMA NÁPADŮ a Libovkám Pepy Libického přibydou Fachmani, kteří se pod dohledem odborného garanta Josefa Beneše vrhnou na rekonstrukci domu. Milovníky všech domácích zvířat potěší v neděli dopoledne pořad Prima mazlíček.

Nedělní večery patří Prima kinu. Diváci se tak mohou těšit na oblíbené české tituly s plejádou známých herců, jako jsou například komedie Přes prsty, Ženská na vrcholu, Ženy v běhu, Špunti na vodě, Po čem muži touží či drama Úsměvy smutných mužů.

zdroj: Prima