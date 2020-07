Podzim 2020 na menších kanálech Primy

23.07.2020 17:33

Programové novinky na podzim přichystala skupina Prima i pro své menší tématické programy. Ať už sledujete Prima COOL, Prima MAX, Prima LOVE, Prima KRIMI či Prima ZOOM.

Letošní podzim Prima COOL kromě stálic v podobě Autosalonu, Re-Play a pořadu Esport je od října čeká šestnáctidílná reality show Adventure Games, ve které se každý týden pět soutěžních dvojic utká ve velkém cestovatelském závodu o atraktivní věcné ceny.

A bude to dobrodružné, cestují totiž bez mobilu, s batohem na zádech a minimálním finančním obnosem. Společně s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem diváky čeká další bláznivá výprava v původní cestovatelské sérii Cesta kolem světa.

Bránice divákům polechtá břitký britský humor sitkomu Ajťáci či Teorie velkého třesku. Chvíle napětí přinese pokračování hororové antologie American Horror Story: Cult nebo seriál Holky za mřížemi. Novinkou bude také výjimečná ukrajinská série Na schovávanou nebo superhrdinský akčňák Flash. S premiérovými díly se přiřítí i Simpsonovi nebo oblíbená maďarská rodinka v seriálu Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy. Pro filmové fanoušky je připravena nálož s tituly Vetřelec: Covenant, Bumblebee, Deadpool 2 a řada dalších.

▲ Simpsonovi budou opět na Prima COOL (foto: Prima)

Filmový kanál Prima MAX potěší fanoušky čerstvých titulů i milovníky nestárnoucích klasik. Příběh jednoho z nejznámějších sériových vrahů historie, Teda Bunyho (Zac Efron) odvypráví jeho přítelkyně ve strhujícím filmu Zlo s lidskou tváří. Diváckou fantazii probudí nejen následující tři premiérové sci-fi a fantasy snímky: Volání netvora: Příběh života, Temné síly či francouzsko-kanadská mystérie Na jeden nádech. Herecká hvězda John Travolta si střihne hlavní roli závodníka v americko-portorickém krimi Smrtící rychlost. Roli krásné Laury, která se v psychologickém dramatu Všichni to vědí vrací do svého rodného Španělska, ztvární nádherná Penélope Cruz. Herec Ethan Hawke se ujme mimořádné role vizionářského vynálezce Nikoly Tesly ve filmu Tesla. O humor se postarají premiérové komedie: historický snímek Ztratili jsme Stalina a film Souboj pohlaví z tenisového prostředí s Emmou Stone v hlavní roli.

▲ Sběratelé kostí uvidíte na Prima KRIMI (foto: Prima)

Převážně zahraniční seriály s detektivní tematikou nabízí kanál Prima KRIMI svým divákům už dva a půl roku. Letos na podzim se kromě oblíbených stálic, jako jsou Námořní vyšetřovací služba, Sběratelé kostí, Hawaii Five-0 nebo Vraždy v Midsomeru, mohou těšit hned na několik novinek a premiérových řad seriálů. Po roční pauze se vrací na obrazovky policejní vyšetřovatelka Vera ve Zločinech z vřesovišť, a to i s premiérovou devátou řadou. Návrat hlásí také seriál Zločin, který divákům konečně přinese odpovědi na všechny otázky v premiérových závěrečných sériích. Žhavou víkendovou novinkou pak bude detektivní série na motivy populárních knih Iana Rankina s názvem Inspektor Rebus.

Nostalgií proti podzimní melancholii vyráží do boje kanál Prima LOVE. Na obrazovkách se objeví seriál, jehož legendární znělku si před téměř dvaceti lety zpíval každý - Divoký anděl. Návrat hlásí i fenomenální Gilmorova děvčata a chybět nebudou ani McLeodovy dcery, Grand Hotel a nestárnoucí příběhy Rosamunde Pilcherové. Premiérově bude podzimem provázet výpravný historický seriál Spoutaná láska.

Dokumentární kanál Prima ZOOM uvede novinku - cestovatelský seriál Tatra kolem světa 2 (TKS2). Tato expedice si klade za cíl navázat na původní expedici z let 1987-1990. Během tří let a více chtějí cestovatelé ujet přes 240 000 km a navštívit téměř 70 zemí světa. A že to bude výprava zajímavá, o tom svědčí i nutnost překonávat překážky spojené s aktuální situací kolem koronaviru.

▲ Utajené příběhy z českých dějin budou opět na Prima ZOOM (foto: Prima)

Tento podzim Prima ZOOM odvysílá sérii zachycující první rok. Dalším českým počinem bude pokračování původního a divácky velmi oblíbeného seriálu Utajené příběhy českých dějin III. Každý z osmi dílů je věnován jednomu konkrétnímu, fascinujícímu, historickému příběhu - jako je například příběh svatého Václava, Karla IV., Brunclíka, tajemství pražského poledníku ad. Dále diváky čekají Nejslavnější evropská nádraží, tajuplný seriál UFO: Ztracené důkazy a dechberoucí přírodovědný seriál Krásy divokých And. Poutavý cestopis Nil: Pět tisíc let historie přináší starověké drby o sexuálním životě bohatých a slavných Egypťanů a zprostředkovává blízké setkání s babičkou legendárního Tutanchamona. Neuvěřitelná dvoudílná mini série Michael Palin v Severní Koreji zprostředkovává jedinečný přístup na území této izolované země. Norské domy snů III aneb Jak se staví sen ŕ la chata patří ve Skandinávii mezi nesmírně populární pořady.