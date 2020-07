VOD aplikace Canal+ dostupná na dalších zařízeních

28.07.2020 16:32

Společnost Canal+ Polsko spustila 4. června 2020 svoji VOD knihovnu v rámci aplikace Premiery Canal+, kde si mohou diváci přehrávat polské a zahraniční filmy, dokumenty, premiérovou kino produkci a tituly, které se v Polsku doposud neobjevily na velké obrazovce.

Doposud službu mohli využívat zákazníci prostřednictvím webové aplikace premiery.canalplus.pl. Nyní jsou na trhu tři nové aplikace, které rozšiřují dostupnost video knihovny na požádání na jiných platformách - iOS, Android a Android TV.

Služba Premiery Canal+ nabízí několik set titulů.

▲ Zařízení s podporou služby Premiery Canal+ (foto: Canal+)

Premiery Canal+ nabízí z jednoho místa produkci největších filmových studií a distributorů, včetně Universal Studios, Paramount Pictures, The Walt Disney Company, 20th Century Studios, Dream Works, Sony Pictures, Cineman, Kino Świat, Best Film, Next Film, M2 Films, Kino Polska či TV Polsat.

Mezi hity dostupnými na platformě Premiery Canal+ mohou diváci najít takové tituly jako jsou "Ježek Sonic", "Výjimeční přátelé", "Bídníci", "Mizerové navždy" a mnoho dalších. V srpnu se v aplikaci objeví filmové novinky, včetně slavné produkce Disneyho "Artemis Fowl", stejně jako dokument o skupině Depeche Mode "Spirits in the forest" a další tituly.

zdroj: Canal+