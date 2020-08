Atmedia překonala 5% hranici podílu na sledovanosti

04.08.2020 12:17

DNES!

Mediální zastupitelství Atmedia dosáhlo v červenci nejvyššího podílu na sledovanosti od svého založení v roce 2008. Konkrétně byl podíl tematických stanic obchodně zastupovaných společností Atmedia v červenci 5,1 % v CS 15-69, což je meziročně o 10 % více.

Za kontinuálním nárůstem podílu na sledovanosti stojí rozšiřování portfolia tematických televizních stanic a také nárůst sledovanosti především filmových, seriálových a dokumentárních stanic.

Hranici 5% podílu na sledovanosti za celý měsíc překonala Atmedia také v obecnější CS 15+, a to již v červnu. Neustále tak zvyšuje svůj podíl na sledovanosti a současně rozšiřuje portfolio tematických stanic, neboť zájem diváků o ně výrazně narůstá. V současnosti Atmedia na českém televizním trhu obchodně zastupuje již 29 tematických televizních stanic, z nichž 24 je zapojeno do oficiálního elektronického měření sledovanosti. Do jejího portfolia patří filmové, seriálové, dokumentární, sportovní, hudební i dětské televizní stanice, které měsíčně oslovují společně v průměru 5,3 milionu diváků starších 4 let.

▲ Atmedia dosáhla nejvyššího share v historii (graf: Atmedia)

„ Za nárůstem podílu na sledovanosti Atmedia stojí jak rozšíření portfolia o tematické stanice Discovery Channel, Eurosport 1 a TLC, ke kterému došlo na začátku roku, tak kontinuální nárůst sledovanosti některých tematických televizních stanic. Diváci mají stále větší zájem především o filmové, seriálové a dokumentární stanice, některé z nich mají meziročně dokonce více než dvojnásobnou sledovanost ,“ popisuje Michaela Vasilová, Managing Director Atmedia.

Zájem o tematické stanice je nejvyšší především o víkendu, přičemž podíl na sledovanosti dosahuje téměř 6 %. Podle Michaely Vasilové by se měl podíl na sledovanosti Atmedia v druhém pololetí letošního roku ještě zvýšit. „ Vedle rostoucího zájmu o tematické televizní stanice by se na sportovní stanice měly ve větší míře vrátit atraktivní přímé sportovní přenosy, které jsou mezi diváky velmi oblíbené. Atmedia má v portfoliu hned tři sportovní stanice - Sport 1 a Sport 2, které jsou domovskými stanicemi Formule 1, a Eurosport 1, jenž bude na podzim vysílat cyklistické závody Tour de France, Giro d´Italia a La Vuelta. Na konci září se také bude konat tenisový Roland Garros ,“ uvádí.

▲ Zastupované stanice společností Atmedia (foto: Atmedia)

Díky rostoucí sledovanosti tematických televizních stanic nabízí Atmedia zadavatelům televizní reklamy větší prostor pro jejich reklamní kampaně. Vedle stadardní televizní reklamy společnost nabízí na tematických televizních stanicích také další reklamní možnosti - sponzoring, product placement a teleshopping. Klientům zajišťuje také HbbTV kampaně nebo exkluzivní partnerství Formule 1 a v souvislosti s plánovanými sportovními přenosy na Eurosport 1 chce rovněž rozšířit nabídku o exkluzivní partnerství i na tomto sportovním kanále.

„ Jsme rádi, že zájem o tematické televizní stanice mezi českými diváky stoupá. Tematické stanice jsou i díky společnosti Atmedia přirozenou součástí mediálních kampaní a díky rostoucí sledovanosti jejich význam roste. Již více než 10 let budujeme trh tematických televizních stanic v České republice, na což se budeme soustředit i nadále ,“ dodává Michaela Vasilová.

zdroj: Atmedia