Eurosport: Letošní US Open studio s rozšířenou realitou

28.08.2020 11:40

DNES!

Eurosport vyráží na letošní ročník US Open s přelomovou technologií - přenosným televizním studiem Eurosport Cube, které využívá prvků rozšířené reality. Turnaje se tak budou moct na dálku zúčastnit i experti, kterým pandemie COVID-19 zabránila dorazit přímo do New Yorku.

Studio budou mít na povel bývalé tenisové legendy Barbara Schettová a Mats Wilander. Je to teprve podruhé, kdy bude technologie uvedena v praxi - premiéru si odbyla na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018.

Eurosport Cube funguje jako rozšířená realita (AU - z anglického augmented reality). Díky systému kamer zaznamenává reálný obraz, který je následně graficky upravován a doplňován interaktivními grafickými prvky. Jde o technologii, která se v době koronavirové pandemie ukazuje jako nejlepší řešení, jak zprostředkovat fanouškům, kteří museli zůstat doma, co nejsyrovější zážitky z místa dění.

▲ Eurosport Cube (foto: Eurosport)

Letošní US Open navíc sužuje absence mnoha tenisových hvězd, které účast odmítly právě kvůli probíhající pandemii. Na šampionátu bude chybět řada hráčů z ženské i mužské top desítky - například Ashleigh Bartyová, Simona Halepová, Rafael Nadal, Roger Federer, Elina Svitolinová i Naomi Osakaová.

Eurosport tentokrát svěřil studio do rukou těch nejpovolanějších - turnajem bude provázet bývalá rakouská tenistka Barbara Schettová, a expertní komentáře zajistí bývalá světová jednička Mats Wilander se svými hosty. Díky zmíněné technologie se do studia podívá třeba i Boris Becker nebo Justine Heninová, kterým aktuální situace nedovolila opustit své domovy v Mnichově a Londýně.

„ Olympijské hry sice byly přesunuty na rok 2021, ale technologie už byla připravena. Neexistuje lepší příležitost, kde ji představit než na tenisovém grandslamu ,“ říká Andrew Georgiou, prezident Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions: „ Nechceme odhalit všechny trumfy, některá překvapení si schováváme na příští rok. Co se ale týče US Open - díky Eurosport Cube chceme proměnit způsob, jak fanoušci sledují a přemýšlí o tenise. Chceme, aby se dostali do užšího kontaktu se samotnými hráči, a díky výhodám AU blíže poznali technické nuance a strategie, jak se vyhrává na turnajích .“ Technologie tak divákům umožní sledovat přenosy zápasů ze všech kurtů, a to živě i on-demand.

Eurosport na vývoji unikátního AU studia pracoval bezmála tři roky. Výsledek je produktem spolupráce s technologickými firmami White Light a Disguise, které platí za průkopníky na poli inovativních řešení pro audiovizi. I když to při sledování nepoznáte, Eurosport Cube je velká pouhé čtyři metry na čtyři metry. Hosté a komentátoři jsou obklopeni čtyřmi miliony LED pixelů. Díky nim mají možnost interakce se všemi počítačově zprostředkovanými prvky v 360stupňovém prostředí.

Letošní US Open se stane teprve druhou sportovní událostí, na níž bude Eurosport Cube představena v praxi. Studio vysílalo premiérově v roce 2018 ze Zimních olympijských her v Pchjongčchangu, a v podobném duchu Eurosport plánoval i přenosy z Letních olympijských her v Tokiu, plánovaných na letošek. I to je jednou z výhod Eurosport Cube - studio lze umístit kamkoliv, jeho stavba zabere přitom maximálně jeden den. Televizní stanice stále plánuje představit další vylepšení právě během odložených tokijských her. Studio se ale pravděpodobně vrátí dříve - již za měsíc na dalším tenisovém grandslamu Roland Garros v Paříži.

zdroj: Eurosport