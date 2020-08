V pozemním vysílání skončil i Šlágr TV

28.08.2020 09:44

DNES!

Minulý čtvrtek skončila v pozemním vysílání hudebně-teleshoppingová televize Šlágr 2. Stanice zmizela z nabídky regionálního multiplexu RS8 ale i z přechodové sítě 12 (PS12) i finálnáho multiplexu 23.

O týden později 27.8.2020 byla v pozemním vysílání zastavena distribuce i hlavního programu Šlágr TV.

▲ Šlágr TV automobil (foto: Facebook/Šlágr)

" K dnešnímu dni došlo k pozastavení poskytování služeb týkajících se vysílání Šlágr TV, a to v souladu s platnými smluvními ujednáními a právními předpisy ," uvedla k zastavení distribuce společnost České Radiokomunikace.

" Vysílání je pozastaveno ve všech sítích společností Czech Digital Group, a.s. a České Radiokomunikace a.s., to znamená v DVB-T multiplexu 3, celoplošné přechodové síti DVB-T2 12/22 i finální síti 23 ," dodala firma.

Konec Šlágr TV a Šlágr 2 v pozemním vysílání znamená, že zhruba polovina českých domácností, pro které je televizní nabídka na klasickou pozemní anténu hlavním zdrojem příjmu programů, ztratila přístup k těmto stanicím. Vysílání obou programů pokračuje už jen v placených televizních službách na satelitu či u kabelových operátorů.

Šlágr TV a Šlágr 2 jsou projekty vydavatelství Česká Muzika. Stanice vedle rozhovorů se zajímavými lidmi vysílá především hudbu jako jsou lidovky, dechovky, harmoniky, trampské a osvědčené šlágry spolu s přímým prodejem CD a DVD nosičů.

Vedle stávajících dvou programů se chystá projekt placené televize Šláger Premium. Společnost Československá Muzika Karla Peterky nedávno na novou stanici získala licenci u slovenského regulátora médií RVR. Stanice má vysílat prostřednictvím satelitu.